Комунальний онкоцентр заплатить 15 мільйонів приватній клініці за МРТ: ціна зросла майже вдвічі

Комунальний онкоцентр у Кропивницькому (праворуч) на фоні приватної лікарні “Томоклінік”, якій він платить гроші за МРТ своїх пацієнтів

КНП "Обласний клінічний онкологічний центр Кіровоградської обласної ради" 3 лютого за результатом торгів замовив ТОВ "Український центр томотерапії" послуги з проведення МРТ за 15,07 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Торік аналогічний договір із цією ж компанією коштував 8,50 млн грн, тобто сума зросла майже вдвічі.

До кінця 2026 року за адресою онкоцентру (вул. Ялтинська, 1) підрядник проводитиме МРТ, КТ та надаватиме послуги з отримання анатомо-топографічних даних пацієнтів на мультиспіральному комп'ютерному томографі для планування променевої терапії.

МРТ з контрастом коштуватиме 3 850 грн, без контрасту 2400 грн. КТ з контрастом – 2 400 грн, без контрасту – 1 200 грн. Окремо послуга з отримання анатомо-топографічних даних пацієнта для планування променевої терапії оцінена у 2 500 грн.

Для порівняння, приватна клініка Tomoclinic за адресою вул. Ялтинська, 5 пропонує МРТ черевної порожнини, органів малого таза по однаковій ціні 3 100 грн/од, МРТ головного мозку та шийного відділу хребта по однаковій ціні 2 050 грн/од. КТ з контрастом коштує 2 350 грн/од. КТ без контрасту головного мозку та органів малого таза пропонують по 1 300 грн/од.

ТОВ "Український центр томотерапії" і є юридичною особою приватної клініки, оскільки на сайті Tomoclinic міститься сертифікат якості щодо послуг променевої діагностики по вул. Ялтинська, 1 і Ялтинська, 5а.

Комунальний онкоцентр платить приватній структурі, оскільки не має власного радіологічного обладнання.

Ще три роки тому місцеві ЗМІ повідомляли про конфлікт тодішнього керівника комунальної лікарні Костянтина Яринича та голови Кіровоградської облради Сергія Шульги.

Шульга критикував закупівлю обладнання для онкоцентру і пропонував, щоб послугу, яку б могли виконувати в обласному онкоцентрі після закупівлі обладнання, надавали онкохворим у приватному медзакладі Tomoclinic.

Після відставки Яринича з посади керівника комунальної лікарні саме так і відбувається. Онкоцентр замовляє послуги МРТ і КТ приватній фірмі, що знаходиться фактично на її території.

"Обласний клінічний онкологічний центр Кіровоградської обласної ради" очолює Ігор Макарук. До нього директором був Костянтин Володимирович Яриніч. Батько Костянтина – Володимир Іларіонович Яриніч ще у 1974 році був призначений головним лікарем Кіровоградського обласного онкологічного диспансеру та віддав галузі понад 45 років.

ТОВ "Український центр томотерапії" належить Костянтину Гаєвському, який мешкає у Словаччині. Засновником центру є словацька компанія "Ді Ес Ем Холдинг".

Гаєвський також володіє київськими компаніями "МДЦ Експерт", "Компанія "Юг-Інвест" та "Віжн Партнер". Усі вони зареєстровані за однією адресою – на вулиці Борщагівській, 204-В.

Нагадаємо:

