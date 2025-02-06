АМКУ дозволив ОККО придбати мережу електрозаправок ТОКА

Антимонопольний комітет України надав дозвіл АТ "Концерн Галнафтогаз" (мережа АЗС ОККО) на придбання контрольної частки в ТОВ "Перша національна мережа електрозаправних комплексів ТОКА".

Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.

Контрольна частка дозволить ОККО отримати понад 50% голосів у вищому органі управління компанії.

ТОКА співпрацює з мережею ОККО і встановлює зарядки на її АЗК з 2019 року.

ТОКА – українська компанія, заснована в 2015 році. Вона є одним з лідерів ринку зарядної інфраструктури для електромобілів в Україні.

Нагадаємо:

Компанія власника мережі АЗС ОККО Віталія Антонова купує контрольну частку у ТОВ "Бистрицьке Інвест" Зіновія Козицького, яке має спецдозвіл на видобуток нафти та газу у Львівській області.