АМКУ дозволив ОККО взяти в оренду 38 автозаправок KLO

Антимонопольний комітет України надав ТОВ "Окко-Драйв" дозвіл на набуття контролю над активами кількох компаній через оренду автозаправних станцій.

Про це йдеться у повідомленні АМКУ.

"Окко-Драйв" отримає в оренду єдині майнові комплекси – АЗС, які належать ТОВ "Автобансервіс", ТОВ "Блиставиця", ТОВ "Інтелтранс-С", ТОВ "КЛО" та ТОВ "Клеон-Ойл".

Ці компанії пов’язані з мережею АЗС KLO.

Як повідомляв enkorr, АМКУ раніше також розпочав справу про оренду "ОККО-Драйв" 19 АЗК KLO, які належать компаніям "Автобансервіс", "КЛО" та "Джинджер-С".

Таким чином, у разі позитивних рішень комітету ОККО візьме під свій контроль 57 автозаправних станцій KLO у Києві й столичному регіоні.

Нагадаємо:

Мережа АЗК ОККО (концерн "Галнафтогаз") входить до складу OKKO Group Віталія Антонова і є однією з найбільших автозаправних мереж в Україні (411 АЗК). У

Під брендом KLO на сьогодні працює понад 70 АЗК у столиці й Київській, Житомирській, Чернігівській, Чернівецькій і Львівській областях.