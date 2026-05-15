Міненерго пропонує прямі контракти на купівлю електрики у виробників

Міністерство енергетики ініціювало запровадження прямих контрактів PPA (Power Purchase Agreement) між виробниками електроенергії та споживачами.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль 15 травня.

"Продовжуємо створювати системні умови для розвитку розподіленої генерації в Україні. Започатковуємо впровадження контрактів PPA (Power Purchase Agreement)", – розповів Шмигаль.

Power Purchase Agreement – довгострокові угоди між споживачем і виробником електроенергії з відновлювальних джерел.

За його словами, таким чином підприємства зможуть забезпечувати себе потрібною електрикою, тоді як виробники отримають можливість будувати потужності безпосередньо поруч з виробництвами і мати стабільний ринок збуту енергії.

"У результаті бізнес отримає прогнозовану ціну та стабільність роботи, а держава — менше навантаження на енергосистему й вищу енергетичну стійкість регіонів", - зазначив міністр.

Також міністерство ініціює додаткові стимули: до споживачів, що покривають щонайменше 60% свого споживання електроенергії за рахунок закупівлі у об'єктів розподіленої генерації, не застосовуватимуться заходи обмеження електропостачання під час дефіциту потужності в країні.

"Це створює зрозумілу мотивацію: для підприємств та інших споживачів — активніше переходити на локальну генерацію, для галузевого бізнесу — інвестувати у нові газопоршневі та газотурбінні установки вже зараз", - додав Шмигаль.

Уряд планує забезпечити загалом 4 ГВт розподіленої генерації для автономності роботи критичної інфраструктури.