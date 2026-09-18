Київ готовий до зими на 80% – КМДА

У КМДА повідомили, що столиця готова до зими на 80%

Рівень підготовки до зими у столиці становить 80%, консолідований бюджет на ці заходи сягнув 12 млрд грн.

Про це повідомив в. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв у четвер в ході круглого столу "Енергетична стійкість громад України: готовність до зими 2026-2027", організованого We Build Ukraine, передає "Інтерфакс-Україна".

"Київ зараз в суперактивній фазі підготовки до опалювального сезону. Наприклад, ми в плані стійкості передбачили заходи з повного резервування системи життєзабезпечення і систем водопостачання та водовідведення для міста – це близько 2 млрд грн, це кошти міста.

Це дуже масштабний напрям, частину об'єктів захищаємо самостійно, можливо, частину робіт буде виконано за допомогою Агентства відновлення. Перший етап вже реалізовано", – каже Пантелеєв.

Наразі скомпільований бюджет реалізації заходів плану стійкості становить близько 12 млрд грн. Це кошти міського бюджету, ресурси міських служб і підприємств, кредити українських банків та міжнародне фінансування.

Зокрема 2,5 млрд грн позики столиця отримала від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), ще 6 млрд – від українських банків.

"Отже, 8,5 млрд грн із 12 млрд грн – це залучені кошти на проєкти стійкості, і за них вже роботи зроблено. І цього де-факто ще замало – ми продовжуємо цю роботу", – повідомив Пантелеєв.

Більшість з робіт, які ще треба зробити, за його словами, "штатні": ремонт мереж, обладнання, підготовка житлових будинків. Вони виконуються поза планом стійкості ресурсом міських служб ЖКГ.

Також є великий обсяг робіт з відновлення об'єктів інфраструктури після обстрілів минулої зими. Об'єкти, які постраждали тоді, Київ планує відновити до початку опалювального сезону.

Зокрема, власники Дарницької ТЕЦ відремонтували основне обладнання та отримали додаткове донорське (від Швейцарії). Вони роблять ремонт самі, а держава допомагає їм у захисті.

Водночас роботи зі створення альтернативної системи для зони обслуговування Дарницької ТЕЦ не встигнуть завершити до початку опалювального сезону.

"По Дарницькій ТЕЦ у нас п'ять альтернативних об'єктів. Вони активно будуються, є перспективи завершення робот за деякими з них до кінця року. Оцінюю готовність цих проєктів наразі на рівні 50-60%", – сказав Пантелеєв.

Також Київ має понад 5 тис. тонн резерву для генераторів для систем життєзабезпечення.

Нагадаємо:

Станом на 17 серпня у Києві виконали майже 50% запланованих робіт із підготовки до наступного опалювального сезону, а частину великих проєктів місто планує завершити до кінця року, повідомляв міський голова Києва Віталій Кличко.

5 серпня Кличко повідомляв, що відновлення пошкоджених енергооб'єктів столиці виконане на 65%. Цей показник стосувався саме відновлення пошкоджених об'єктів, а не всього комплексу підготовки міста до зими.

Згодом у КМДА повідомили, що Київ планує до кінця 2026 року побудувати 200 МВт когенераційних потужностей.