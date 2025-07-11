За шість місяців 2025 року кількість тривалих затримок російських авіакомпаній подвоїлася і зрівнялася з показниками всього 2023 року.

Про це пише російське видання "Коммерсантъ".

"За поточне півріччя через погоду і регулярні "Коври", а також травневий колапс в аеропортах кількість тривалих затримок уже зрівнялася з обсягами всього 2023 року. Кількість затримок від години і до трьох годин і більше зросла за пів року вдвічі до аналогічного періоду 2024 року, а від чотирьох годин – у 2,5 раза", – пише видання.

"Коммерсантъ" повідомляє, що такі дані отримав у відповідь від компанії, яка страхує авіапасажирів. Адже офіційної статистики у публічному доступі немає: Росавіація відстежує затримки рейсів, але не публікує цю статистику і від коментарів відмовилася.

При чому у страховій компанії кажуть, що до 2022 року для відстеження статусу рейсів використовували дані агентства FlightStats (Cirium), але воно припинило працювати з Росією, і довелося розробити власну систему збору та аналізу даних.

У 2024 році у Росії 69% рейсів вилетіли у в межах 15 хвилин від планового часу (у 2023 році – 80%, у 2022-му – 88%). А от за шість місяців 2025 року пунктуальність знизилася до 61,9%.

Російські експерти не очікують поліпшення статистики у другому півріччі, пише "Коммерсантъ". Тільки за 5-7 липня авіакомпанії через атаки безпілотників скасували 485 і затримали 1,9 тис. рейсів.

Динаміка оголошення планів "Ковер" (режим обмежень повітряного простору, який оголошують при появі дронів) показує стабільне зростання, передумов для поліпшення поки немає, кажуть вони. Якщо 2023 року аеропорти через атаки дронів закривали приблизно 50 разів, 2024-го – менше ніж 100 разів, то тільки за п'ять місяців 2025 року - вже понад 200 разів, пише "Коммерсантъ".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що 5 липня через небезпеку безпілотних атак в Росії було скасовано частину рейсів в аеропортах. Що спричинило колапс в аеропортах, виникла необхідність коригувати всі графіки. Згодом російська влада заявила, нібито за ніч на 6 липня було знешкоджено 120 українських безпілотників

Транспортний колапс в аеропортах Росії, що почався в ніч на 5 липня через атаки українських безпілотників, до ранку 7 липня призвів до затримки майже двох тисяч рейсів.

Два дні транспортного колапсу вже обійдуться російським авіакомпаніям у кілька десятків мільярдів рублів. За підрахунками авіакомпаній та експертів, тільки перша доба скасувань рейсів у трьох аеропортах через атаку українських безпілотників обійшлася авіакомпаніям, за підрахунками на основі відкритих даних, щонайменше в 3,9 – 5,9 млрд руб.

Через загрозу атак безпілотників із січня по травень 2025 року російські аеропорти призупиняли роботу щонайменше 217 разів. У середньому, польоти скасовували двічі на день.

Також раніше ЕП писала про те, що наявні у російських авіакомпаній літаки Boeing та Airbus "тримаються на скотчі і доброму слові". І аналізувала, як санкції та війна "утилізують" цивільну авіацію РФ та чи приземляться остаточно її літаки.

Про це ви можете прочитати у статті "На крилах "канібалізму": як санкції перетворюють російську авіацію на металобрухт.