Падіння в штопор: Wizz Air втратила дві третини чистого прибутку за пів року

Прибуток угорської лоукост-авіакомпанії Wizz Air за першу половину 2026 фінансового року скоротився на 67% переважно через стрімке зростання цін на нафту.

Про це пише Bloomberg із посиланням на фінзвітність компанії.

Авіакомпанія зафіксувала чистий прибуток у 108,1 млн євро за перше півріччя фінансового року, порівняно з 323,5 млн євро минулого року. Витрати на пальне зросли на 15% порівняно з 2025 роком.

Крім того, Wizz Air скорочує пропускну здатність на зимовий сезон.

"Ми скоротили пропускну здатність приблизно на 6% порівняно з тим, що планували на зиму. Це цілком відповідає ситуації з підвищеними цінами на пальне і має на меті захистити фінансові показники компанії", – каже гендиректор компанії Йожеф Вараді.

Після повідомлень про скорочення прибутку на початку торгів у Лондоні акції компанії впали на 4,4%, що збільшило їхнє падіння з початку року до 11%.

Ситуація з цінами на паливо визначатиме, наскільки зростуть ціни на квитки, але зростання точно не уникнути, зазначає Вараді.

За його словами, Wizz забезпечила хеджування 82% своїх паливних потреб до кінця березня та 51% – на літній період.

"Доки ціни на пальне не знизяться або собівартість на одиницю не стабілізується, акції, ймовірно, залишатимуться нестабільними, а не демонструватимуть будь-якого значного відновлення", – каже агентству Bloomberg Адам Веттезе, ринковий аналітик компанії Etoro.

Зростання вартості авіапального відобразилося й на інших авіалініях.

Зокрема Ryanair Holdings Plc, найбільший лоукостер Європи, минулого тижня оголосив про заходи з підвищення ефективності, покликані компенсувати зростання витрат на пальне на 2 млрд євро наступного року.

Нагадаємо:

У червні Wizz Air анонсувала, що у 2027 році запустить інтернет Starlink на всіх своїх рейсах.