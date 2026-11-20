Німецька авіакомпанія Lufthansa планує скоротити 1 000 робочих місць, оскільки її зусилля з відновлення просуваються повільніше, ніж очікувалося, а енергетичний шок, спричинений війною в Ірані, ще більше ускладнює ситуацію.

Про це повідомляє AFP із посиланням на внутрішній лист компанії.

Авіакомпанія розпочала програму скорочення витрат у 2024 році, щоб зупинити збитки, але заходи, оголошені до цього часу, "вже не є достатніми", як зазначено у листі, надісланому співробітникам.

За даними листа, протягом перших дев'яти місяців року авіакомпанія зазнавала збитків у середньому 20 мільйонів євро на місяць.

"2026 рік став для нас кроком назад: війна на Близькому Сході, як і раніше дуже високі витрати на паливо, дев'ятиденний страйк та наша й без того дуже висока собівартість поглибили ситуацію", — йдеться у листі.

Національний авіаперевізник Німеччини тепер планує скоротити 1 000 штатних посад у аеропортах Франкфурта та Мюнхена, що становить близько 2,5 % від його приблизно 40 000 співробітників.

"Люфтганза", яка також керує такими авіакомпаніями, як "Austrian", "Swiss" та "Brussels Airlines", минулого року оголосила про плани скоротити до 2030 року 4 000 робочих місць у всій групі, зосередившись переважно на адміністративних посадах.

Профспілка "Cockpit", яка представляє пілотів Lufthansa, заявила, що авіакомпанія намагається "розпалити невизначеність і чинити тиск на співробітників", оскільки обидві сторони ведуть переговори щодо оплати праці та умов роботи.

Вони звинуватили Lufthansa в тому, що вона оголосила про скорочення 1 000 робочих місць без надання достатніх деталей, зокрема щодо того, які підрозділи будуть зачеплені, та чи є ці скорочення частиною раніше оголошених звільнень.

Нагадаємо:

У 2027 році німецький авіаперевізник Lufthansa витратить додатково два мільярда євро через зростання цін на пальне.