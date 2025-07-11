За шесть месяцев 2025 года количество длительных задержек российских авиакомпаний удвоилось и сравнялось с показателями всего 2023 года.

Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ".

"За текущее полугодие из-за погоды и регулярных "ковров", а также майского коллапса в аэропортах количество длительных задержек уже сравнялось с объемами всего 2023 года. Количество задержек от часа и до трех часов и более выросло за полгода вдвое к аналогичному периоду 2024 года, а от четырех часов - в 2,5 раза", - пишет издание.

"Коммерсантъ" сообщает, что такие данные получил в ответ от компании, которая страхует авиапассажиров. Ведь официальной статистики в публичном доступе нет: Росавиация отслеживает задержки рейсов, но не публикует эту статистику и от комментариев отказалась.

Причем в страховой компании говорят, что до 2022 года для отслеживания статуса рейсов использовали данные агентства FlightStats (Cirium), но оно прекратило работать с Россией, и пришлось разработать собственную систему сбора и анализа данных.

В 2024 году в России 69% рейсов вылетели в пределах 15 минут от планового времени (в 2023 году - 80%, в 2022-м - 88%). А вот за шесть месяцев 2025 года пунктуальность снизилась до 61,9%.

Российские эксперты не ожидают улучшения статистики во втором полугодии, пишет "Коммерсантъ". Только за 5-7 июля авиакомпании из-за атак беспилотников отменили 485 и задержали 1,9 тыс. рейсов.

Динамика объявления планов "Ковер" (режим ограничений воздушного пространства, который объявляют при появлении дронов) показывает стабильный рост, предпосылок для улучшения пока нет, говорят они. Если в 2023 году аэропорты из-за атак дронов закрывали примерно 50 раз, в 2024-м - менее 100 раз, то только за пять месяцев 2025 года - уже более 200 раз, пишет "Коммерсантъ".

Напомним:

Ранее сообщалось, что 5 июля из-за опасности беспилотных атак в России была отменена часть рейсов в аэропортах. Что повлекло коллапс в аэропортах, возникла необходимость корректировать все графики. Впоследствии российские власти заявили, якобы за ночь на 6 июля было обезврежено 120 украинских беспилотников

Транспортный коллапс в аэропортах России, начавшийся в ночь на 5 июля из-за атак украинских беспилотников, к утру 7 июля привел к задержке почти двух тысяч рейсов.

Два дня транспортного коллапса уже обойдутся российским авиакомпаниям в несколько десятков миллиардов рублей. По подсчетам авиакомпаний и экспертов, только первые сутки отмен рейсов в трех аэропортах из-за атаки украинских беспилотников обошлись авиакомпаниям, по подсчетам на основе открытых данных, минимум в 3,9 - 5,9 млрд руб.

Из-за угрозы атак беспилотников с января по май 2025 года российские аэропорты приостанавливали работу минимум 217 раз. В среднем, полеты отменяли дважды в день.

Также ранее ЭП писала о том, что имеющиеся у российских авиакомпаний самолеты Boeing и Airbus "держатся на скотче и добром слове". И анализировала, как санкции и война "утилизируют" гражданскую авиацию РФ и приземлятся ли окончательно ее самолеты.

Об этом вы можете прочитать в статье "На крыльях "каннибализма": как санкции превращают российскую авиацию в металлолом.