Київ відновлює системи життєзабезпечення – Кличко

Київ поступово відновлює системи життєзабезпечення міста після аварійної ситуації в енергосистемі України.

Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко.

Аварія призвела до зупинки роботи систем водо- та теплопостачання міста.

За словами міського голови, на лівому березі постачання води вже відновили.

Наразі на пониженому тиску система водопостачання працює в Голосіївському, Печерському та Шевченківському районах, розповів він.

"Без опалення нині 3419 багатоповерхівок — переважно на правому березі столиці", – зазначив Кличко.

"Комунальники й енергетики працюють над відновленням надання необхідних послуг киянам", – додав він.

Нагадаємо:

Енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію в Київській області, але у місті Києві поки тривають екстрені відключення.

В енергосистемі України сталася системна аварія внаслідок якої знеструмлено значну частину України.

Але у столиці, на Київщині та у Дніпропетровській області вже відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури.

Екстрені відключення у Дніпропетровській області скасовано.

Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію та повернути графіки в частину Одеської області.