Київ відновлює системи життєзабезпечення – Кличко
Київ поступово відновлює системи життєзабезпечення міста після аварійної ситуації в енергосистемі України.
Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко.
Аварія призвела до зупинки роботи систем водо- та теплопостачання міста.
За словами міського голови, на лівому березі постачання води вже відновили.
Наразі на пониженому тиску система водопостачання працює в Голосіївському, Печерському та Шевченківському районах, розповів він.
"Без опалення нині 3419 багатоповерхівок — переважно на правому березі столиці", – зазначив Кличко.
"Комунальники й енергетики працюють над відновленням надання необхідних послуг киянам", – додав він.
Нагадаємо:
Енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію в Київській області, але у місті Києві поки тривають екстрені відключення.
В енергосистемі України сталася системна аварія внаслідок якої знеструмлено значну частину України.
Але у столиці, на Київщині та у Дніпропетровській області вже відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури.
Екстрені відключення у Дніпропетровській області скасовано.
Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію та повернути графіки в частину Одеської області.