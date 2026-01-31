Дніпропетровщина: екстрені відключення скасовано
Екстрені відключення у Дніпропетровській області скасовано.
"Дніпропетровщина: екстрені відключення скасовано. Наразі область повертається до графіків", – говориться у повідомленні.
"В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", – додали у ДТЕК..
Нагадаємо:
У Києві, на Київщині та у Дніпропетровській області відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури.
Раніше повідомлялося, що через масштабний збій в енергосистемі, через який знеструмило значну частину України, у Кривому Розі знеструмило великі котельні, Міськводоканал та міський електротранспорт.
В енергосистемі України сталася системна аварія внаслідок якої знеструмлено значну частину України.