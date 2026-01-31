Екстрені відключення у Дніпропетровській області скасовано.

"Дніпропетровщина: екстрені відключення скасовано. Наразі область повертається до графіків", – говориться у повідомленні.

"В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", – додали у ДТЕК..

Нагадаємо:

У Києві, на Київщині та у Дніпропетровській області відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що через масштабний збій в енергосистемі, через який знеструмило значну частину України, у Кривому Розі знеструмило великі котельні, Міськводоканал та міський електротранспорт.

В енергосистемі України сталася системна аварія внаслідок якої знеструмлено значну частину України.