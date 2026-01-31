У Києві та двох областях заживили критичну інфраструктуру – Шмигаль

У Києві, на Київщині та у Дніпропетровській області відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його даними, станом на 14.00 в Києві, Київській та Дніпропетровській областях відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури.

Наступним етапом буде відбуватися поступове заживлення побутових споживачів, зазначив міністр.

У Харківській, Житомирській та Одеській областях вже повертають світло людям, повідомив він.

"Енергосистема працює цілісно. Диспетчери "Укренерго" контролюють ситуацію. Водночас продовжуємо спостерігати значний дефіцит потужності. Низка областей залишається на аварійних графіках відключень, – написав він у Телеграм.

"Енергетики працюють у режимі 24/7, аби повернути людям тепло та світло", – додав він.

Нагадаємо:

Раніше в "Укренерго" повідомили, що у Києві, Київській, Черкаській, Чернівецькій, Житомирській, Харківській областях наразі застосовані аварійні відключення.

В енергосистемі України сталася системна аварія внаслідок якої знеструмлено значну частину України.