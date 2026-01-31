Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Київщина повертається до графіків відключень, Київ – ні

Андрій Муравський — 31 січня, 17:40
Київщина повертається до графіків відключень, Київ – ні

Енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію в Київській області, але у місті Києві поки тривають екстрені відключення.

Про це інформує ДТЕК.

"Енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію в Київській області. Повертаємось до графіків", – говориться у повідомленні.

В місті Києві поки тривають екстрені відключення, графіки не діють, повідомили у компанії.

Нагадаємо:

В енергосистемі України сталася системна аварія внаслідок якої знеструмлено значну частину України.

Але у столиці, на Київщині та у Дніпропетровській області вже відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури.

Екстрені відключення у Дніпропетровській області скасовано.

Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію та повернути графіки в частину Одеської області.

Київ енергетика ДТЕК

енергетика

Київщина повертається до графіків відключень, Київ – ні
Одещина: до графіків відключень повернулася поки лише частина області
Десять відділень "Нової пошти" в Києві працюватимуть 24/7

Останні новини