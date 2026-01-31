Київщина повертається до графіків відключень, Київ – ні
Енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію в Київській області, але у місті Києві поки тривають екстрені відключення.
Про це інформує ДТЕК.
"Енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію в Київській області. Повертаємось до графіків", – говориться у повідомленні.
В місті Києві поки тривають екстрені відключення, графіки не діють, повідомили у компанії.
Нагадаємо:
В енергосистемі України сталася системна аварія внаслідок якої знеструмлено значну частину України.
Але у столиці, на Київщині та у Дніпропетровській області вже відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури.
Екстрені відключення у Дніпропетровській області скасовано.
Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію та повернути графіки в частину Одеської області.