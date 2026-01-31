Київщина повертається до графіків відключень, Київ – ні

Енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію в Київській області, але у місті Києві поки тривають екстрені відключення.

Про це інформує ДТЕК.

"Енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію в Київській області. Повертаємось до графіків", – говориться у повідомленні.

В місті Києві поки тривають екстрені відключення, графіки не діють, повідомили у компанії.

Нагадаємо:

В енергосистемі України сталася системна аварія внаслідок якої знеструмлено значну частину України.

Але у столиці, на Київщині та у Дніпропетровській області вже відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури.

Екстрені відключення у Дніпропетровській області скасовано.

Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію та повернути графіки в частину Одеської області.