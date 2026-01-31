Одещина: до графіків відключень повернулася поки лише частина області

Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію та повернути графіки в частину Одеської області.

Про це інформує ДТЕК.

"Одночасно в області велика кількість аварій через негоду. В ці хвилини енергетики лагодять лінію посеред поля, яка на висоті шостого поверху. Попри морози та крижаний вітер робимо все можливе, щоб повертати світло в домівки", – говориться у повідомленні.

"Енергетики відновили електропостачання для обʼєктів критичної інфраструктури після масштабного відключення. Фахівці докладають всіх зусиль, щоб заживити побутових клієнтів там, де дозволяє фізичний стан мереж", – зазначають також у "ДТЕК Одеські електромережі".

"Загалом через несприятливі погодні умови на ранок 31 січня було знеструмлено 97 високовольтних ліній, 2,6 тисячі трансформаторних підстанцій різного класу напруги. Як наслідок – понад 300 тисяч родин в 5 районах області залишилися без світла", – говориться у повідомленні.

"Частину обладнання фахівці вже відремонтували, і роботи продовжуються. Однак, ремонти ускладнюють штормові пориви вітру, що спричиняють галопування дротів, та непрохідні дороги серед полів, де спецтехніка застрягає в снігу та болоті", – пояснюють у компанії.

В Подільському, Роздільнянському, Білгород-Дністровському, Березівському та Одеському районі, зокрема, в Одесі, велика кількість аварій через негоду, зазначають енергетики.

Щоб дізнатися, чи діють графіки саме для вашої адреси, ДТЕК радить перевіряти інформацію на сайті.

Нагадаємо:

В енергосистемі України сталася системна аварія внаслідок якої знеструмлено значну частину України.

Але у столиці, на Київщині та у Дніпропетровській області вже відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури.

Екстрені відключення у Дніпропетровській області скасовано.