"Кернел" завершує відновлення пошкодженого росіянами терміналу в Чорноморську

Компанія "Кернел" планує у жовтні завершити відновлення "Трансбалктерміналу" в порту Чорноморськ, який у 2023 році був пошкоджений внаслідок російської атаки.

Про це пише Latifundist.com.

Зерновому терміналу повернуть довоєнні потужності.

"У жовтні 2025 року очікується завершення реконструкції зернового перевалочного термінала Групи в Чорноморську, пошкодженого російським ракетним ударом у 2023 році. Після введення в експлуатацію перевалочна спроможність термінала буде повністю відновлена до довоєнного рівня — 10 млн тонн на рік", – говориться у звіті агрохолдингу за 2025 фінансовий рік.

19 серпня 2023 року ракетний удар по порту Чорноморськ завдав серйозних пошкоджень терміналу, знищивши склади, приймальну інфраструктуру, навантажувальне обладнання та запаси. нагадує Latifundist.com.Внаслідок атаки потужності зі зберігання зменшились на 136 тис. т. Потужності річної перевалки зменшились на два мільйона тон.

У 2025 фінансовому році в реконструкцію вже інвестували $11 млн. Загальний обсяг інвестицій у проєкт очікується на рівні $19 млн.

Протягом року група також успішно відновила два елеватори, пошкоджені внаслідок ракетних атак у 2023–2024 роках, повернувши їм початкову місткість зберігання, додає видання.

