ЄБРР надав Кернел кредит вперше за 4 роки: на що витратять $45 мільйонів

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вперше від початку повномасштабної війни надав Кернел фінансування, підписавши угоду про кредит у розмірі $45 млн для будівництва сонячної електростанції (СЕС).

Про це повідомила пресслужба компанії 23 квітня, зазначивши, що відповідне рішення було затверджене Радою директорів банку і підписане у рамках бізнес-саміту Україна-ЄС в Брюсселі.

Загалом вартість проєкту становитиме орієнтовно $86 млн. Окрім ЄБРР, йдуть перемовини з іншими міжнародними кредиторами, а решту інвестицій профінансує Кернел.

Часткове покриття ризику перших збитків забезпечується Європейським Союзом в межах Інвестиційної програми для України (UIF).

Проєкт передбачає будівництво на півдні України СЕС потужністю 106 МВт та встановлення накопичувачів енергії.

Очікується, що сонячна електростанція щорічно вироблятиме близько 141 ГВт·год електроенергії з відновлюваних джерел і дозволить зменшити викиди вуглекислого газу на 82 500 тонн.

Після зведення лінії електропередачі станція буде інтегрована до Об'єднаної енергосистеми України (ОЕС) та постачатиме "зелену" електроенергію на внутрішній ринок.

Загалом стратегія Кернел передбачає формування портфеля проєктів у сфері зеленої енергетики загальною потужністю до 600 МВт.

Агрохолдинг "Кернел" – найбільший світовий виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України, оператор розгалуженої мережі логістичних активів та провідний виробник зернових та олійних культур в Україні.

Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Займається вирощуванням та реалізацією агропродукції.

У другому півріччі 2025 року компанія Kernel збільшила виробництво сільськогосподарської продукції на 47% у річному вимірі.