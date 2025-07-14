Американські фонди отримали контроль над одним з найбільших зернових терміналів в Одесі

Американські інвестиційні фонди Argentem Creek Partners та Innovatus Capital Partners отримали контроль над зерновим терміналом "Олімпекс" в Одеському порту після тривалого судового протистояння з попередніми власниками, яких підозрюють у шахрайстві.

Про це пише Financial Times.

Американські фонди вже виграли міжнародний арбітраж на суму $150 млн та кілька рішень британських судів, а остаточне рішення поставив Верховний суд України минулого тижня.

Термінал "Олімпекс" має річну потужність близько 5 млн тонн є одним із найбільших в Україні.

Джон Паттон, партнер Argentem Creek, заявив, що термінал був ключовим осередком "чорного зерна" в Одесі.

Наприкінці червня попередні власники, Сергій Гроза та Володимир Науменко з GNT Group, отримали підозру в шахрайстві за обман американського інвестора.

Слідство вважає, що вони імітували знищення зерна після російського вторгнення, щоб уникнути повернення кредиту.

GNT Group відкидає звинувачення, стверджуючи, що Argentem Creek використовував позики для ворожого захоплення бізнесу.

Американські фонди планують відновити роботу термінала найближчим часом.

Нагадаємо:

Судові процеси щодо "Олімпексу" тривають із кінця 2022 року.