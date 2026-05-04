Дрони РФ вдарили по олійному терміналу "Кернел" у Чорноморську

У ніч на 3 травня російські дрони атакували портову інфраструктуру Чорноморська на Одещині та пошкодили термінал "Кернел" з перевалки рослинної олії.

Про це йдеться у релізі "Кернел" від 4 травня, який є у розпорядженні ЕП.

Унаслідок прямих влучань зруйновано і пошкоджено резервуари для зберігання, стався витік понад 1100 тонн продукції. У компанії заявили, що олія не потрапила у море.

Пожежу, що охопила частину виробничих потужностей, ліквідували. Вогонь і уламки також пошкодили обладнання, офісні приміщення, логістичну інфраструктуру та чотири залізничні цистерни.

Через значні руйнування підприємство призупинило прийом і відвантаження продукції. Один працівник дістав поранення середньої тяжкості, загрози його життю немає.

Компанія заявила, що для виконання експортних контрактів використовує партнерські портові термінали в Одесі та на Дунаї, а також залізницю.

У серпні 2024 року завод з переробки олійних культур одного з найбільших українських агрохолдингів "Кернел" на заході України було пошкоджено в результаті атаки безпілотника, здійсненої Росією.