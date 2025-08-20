Наступного року у порту "Південний" планують запустити новий зерновий термінал

У 2026 році в порту "Південний" планується запустити термінал для перевалки зерна потужністю 5 млн тонн на рік.

Про це пише Latifundist.com.

"Група компаній "Епіцентр" та сім'я народного депутата Анатолія Урбанського планують побудувати в порту "Південний" термінал для перевалки зерна. Про це вказано в проєкті об'єкта. Його розрахунковий вантажообіг — 5 млн т на рік, а загальна місткість силосних складів — 250 тис. т", – зазначає сайт.

У 2025 році ТОВ "Касабланка Шипінг Лімітед" (Кіпр), засновником якої є ТОВ "Епіцентр К", придбала 32,61% у ТОВ "Промтехіновація" (Одеса). Інші 16,48% акцій юрособи належить Ігорю Урбанському, по 25,46% акцій — Катерині та Денису Урбанському, говориться у публікації.

"Згідно з минулорічним проєктом, "Промтехіновація" орендує земельні ділянки в акваторії порту "Південний" та поблизу автодороги місцевого значення Т1606. Сумарна площа ділянок під будівництво – близько 32 га", – пише Latifundist.com.

"Цієї площі достатньо для побудови станції вивантаження вагонів та автотранспорту неподалік траси, після чого зерно прямуватиме транспортною галереєю до силосів та перевантажувального терміналу", – зазначено у публікації.

У планах – будівництво власної залізничної станції з пропускною здатністю до 3 млн т на рік, здатної щодоби обробляти до п'яти вантажних поїздів (50-70 вагонів). Земельна ділянка під неї має площу 10 га. На об'єкті запланована станція вивантаження вагонів продуктивністю 2 тис. т/год і станція розвантаження вантажівок продуктивністю 1 тис. т/год.

Станцію розвантаження з основними елеваторами з'єднає конвеєрна галерея довжиною 1600 м і продуктивністю 1200 т/год. З неї зерно потраплятиме на силоси: передбачено близько 50 "банок" сумарною місткістю 250 тис. т, розміщених на ділянці площею 10 га.

Проєкт також передбачає будівництво причалу довжиною до 350 м і глибиною 16 м. Перевантажувати сільгосппродукцію буде два баштових крани продуктивністю 1500 т/год. Обладнання для розвантаження, транспортування, зберігання та перевалки зерна буде у власності "Промтехіновації".

"За словами портовиків, знайомих з ходом будівництва, проєкт реалізується успішно. Запуск терміналу запланований на 2026 рік, і, попри технічну складність проєкту, будівництво буде закінчене вчасно", – говориться у публікації.

"За словами кількох співрозмовників видання, ідея будівництва такого терміналу є хорошим альянсом двох бізнесів. З одного боку — великий агрохолдинг з власним зерном, значними обіговими коштами і бажанням побудувати свою перевалку, з іншого — сім'я бізнесменів з доступом до морської акваторії, проте без свого сільгоспвиробництва", — пише сайт.

Агропромислові активи найбільшого в країні непродовольчого ритейлера «Епіцентр К» консолідує мережа "Епіцентр Агро", яка активно розвивається з 2015 року, нагадує Latifundist.com.

За цей час холдинг наростив зембанк до 170 тис. га, елеваторні потужності — до 2 млн т, власне виробництво агропродукції — до 1 млн т. Цьогоріч він запустив і власний трейдинг. Щоб створити потік зерна від поля і до іноземного споживача, компанії залишилось лише побудувати власну перевалку зерна.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що "Епіцентр К" у липні цього року запускає трейдинг агропродукції. Компанія повідомила що після запуску трейдингу буде використовувати елеватори не лише для зберігання, але й для перевалки стороннього зерна та закупівлі зерна.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів отримало в управління об’єкти нерухомого майна "Агротермінал Логістік". передача активу в управління АРМА зумовлена розслідуванням незаконних дій представників декількох компаній, в тому числі "ПриватБанк", серед яких фігурують колишні власники банку, зокрема Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.

Раніше повідомлялося, що контрольні активи зернового терміналу "Олімпекс Купе Інтернейшнл" придбала компанія Lavanda Spectrum, яка вже перейменувала його на Lavanda Terminal.

Як повідомлялося, американські інвестиційні фонди Argentem Creek Partners та Innovatus Capital Partners отримали контроль над зерновим терміналом "Олімпекс" в Одеському порту після тривалого судового протистояння з попередніми власниками, яких підозрюють у шахрайстві.