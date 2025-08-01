Американці віддали зерновий термінал у Одесі іншим інвесторам

Контрольні активи зернового терміналу "Олімпекс Купе Інтернейшнл" придбала компанія Lavanda Spectrum, яка вже перейменувала його на Lavanda Terminal.

Про це пише Latifundist.com.

"Lavanda повідомила, що отримала фізичний контроль над Lavanda Terminal і призначила Карла Стурена генеральним директором. Шведський підприємець почав інвестувати в Україну у 1994 році і має міцні зв’язки з південною Україною. Він є співзасновником та колишнім власником компанії з переробки харчових продуктів "Чумак", – говориться у повідомленні.

"Україна має величезний потенціал для залучення інвестицій, але їй потрібно позбутися репутації, що вести бізнес в Україні — це високий ризик через шахрайство. Спроби ошукати інвесторів із США зазнали невдачі, і винні в цьому припинили діяльність", — цитує Стурена видання, посилаючись на World Grain..

"Придбання терміналу стало наслідком успішного виконання іпотек, наданих Madison Pacific як довірчим власником забезпечення за кредитами, які G.N. Terminal Enterprises (GNT) отримала від Argentem Creek Partners (ACP)", – говориться у публікації.

"Українські суди також скасували кілька шахрайських переказів, через які колишні власники GNT Group Сергій Гроза та Володимир Науменко намагалися вивести активи — включно з суттєвими елементами термінального комплексу — з GNT. Виконання відбулося після судової боротьби між Грозою та Науменком і їх кредиторами — ACP та спільними кредиторами Innovatus Capital Partners (ICP)", – зазначає Latifundist.com.

ACP та ICP, продовжуючи захист своїх інтересів, привітали запуск Lavanda Terminal.

"Ми в ACP разом з ICP зобов’язуємося підтримувати Lavanda Terminal у встановленні прозорих операцій у порту Одеси. Ми з нетерпінням очікуємо, що термінал працюватиме прозоро та прибутково — сплачуватиме податки державі та справедливу зарплату своїм відданим працівникам", — зазначив Джон Паттон, засновник ACP.

За даними Опендатабот, компанія Lavanda Terminal заснована 27 червня 2025 року. Її власник — компанія "ЛАВАНДА СПЕКТРУМ ТРЕЙДИНГ ГмбХ", зареєстована в Австрії, кінцевий бенефіціар — Максим Кутовий.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, американські інвестиційні фонди Argentem Creek Partners та Innovatus Capital Partners отримали контроль над зерновим терміналом "Олімпекс" в Одеському порту після тривалого судового протистояння з попередніми власниками, яких підозрюють у шахрайстві.

Американські фонди вже виграли міжнародний арбітраж на суму $150 млн та кілька рішень британських судів, а Верховний суд ухвалив остаточне рішенняв.

Як повідомлялося раніше, Бюро економічної безпеки

викрило

групу компаній, які ухилились від сплати 30 млн грн податку на прибуток. За даними ЕП, йшлося про компанії, зокрема про одеський термінал "Олімпекс Купе", який

пов'язаний

з підсанкційним "королем контрабанди" Вадимом Альперіним. Термінал фігурував у схемі нелегального експорту "чорного зерна".