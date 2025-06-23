"Епіцентр К" запускає трейдинг агропродукції у липні

"Епіцентр К" у липні цього року запускає трейдинг агропродукції.

Про це з посиланням на керівницю аграрного напрямку компанії "Епіцентр К" Світлану Нікітюк пише "INTERFAX-Україна".

"З липня наша компанія запускає трейдинг. Після запуску трейдингу будемо використовувати елеватори не лише для зберігання, але й для перевалки стороннього зерна та закупівлі зерна", – повідомила Нікітюк.

Елеваторний хаб компанії розрахований на 1,8 млн тонн одночасного зберігання. Незважаючи на недозавантаженість потужностей по Україні минулого сезону та стрімку зміну клімату, компанія не планує скорочувати потужності.

Вона зазначила, що якби компанія побудувала елеватори в Одеській області, то так, вони б втрачали свою актуальність і їх треба було б продавати, тому що портові термінали готові запропонувати весь комплекс лінійних елеваторів.

"Проте наші елеватори знаходяться у Вінницькій, Хмельницькій та Київських областях, тому про продаж ми навіть не думаємо. Тим паче ще пам’ятаємо роки, коли не мали власних потужностей і не могли знайти місце для зберігання навіть у інших гравців", - зазначила Нікітюк.

Земельний банк компанії не зазнав суттєвих змін в період 2023-2024 років, але може бути розширений, додала вона.

"Він коливається на позначці у 168 тис. га. Іноді пайовики приймають рішення обробляти землі самостійно та розривають договори оренди, іноді втрачаємо землю через агресивну експансію "сусідів". Але ці втрати компенсуються добором інших земельних ділянок", – зазначила Нікітюк.

"Щодо розширення – нас цікавлять землі в областях присутності компанії. В першу чергу це Хмельницька та Вінницька області. Шукаємо, дивимося і відкриті до перемовин. Зараз для нас пріоритет – це право власності. Проте можемо розглядати і купівлю права оренди", – повідомила вона.

ТОВ "Епіцентр К", до складу якого входить "Епіцентр Агро", створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того ж року. Має в Україні мережу однойменних торгових центрів.

З 2016 року "Епіцентр К" розвиває аграрний напрям бізнесу. Обробляє понад 160 тис. га у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Житомирській, Черкаській та Київській областях. До складу групи входять 20 тваринницьких ферм і 15 елеваторних комплексів.

За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що мережа "Епіцентр" почала будувати свою першу заправну станцію, яка буде розташована на Київщині в селищі Калинівка. На АЗС буде здійснюватися реалізація дизпального та бензину марки А-95+ та А-95.

Раніше повідомлялося, що група компаній "Епіцентр" оцінює збитки внаслідок втрати активів та недоотримання прибутків з 2014 року через військову агресію проти України в $1,02 млрд.

До загальної суми також входять збитки у розмірі $267,5 млн, понесені внаслідок втрати сімох торгових об’єктів загальною площею близько 163,2 тис. кв. м після окупації українських територій у 2014 році.