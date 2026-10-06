Міноборони переглянуло оборонні замовлення і "вивільнило" 15,6 мільярда гривень

Міноборони спільно з Генштабом та командуванням Сил логістики вивільнять 15,6 мільярда гривень на актуальні потреби війська, розірвавши частину контрактів з виробниками та відмовившись від запланованих закупівель.

Про це інформує Міністерство оборони України.

"Технології, способи ведення бойових дій і потреби підрозділів швидко змінюються. Те, що планувалося до закупівлі у 2024–2025 роках, сьогодні може вже не відповідати ситуації на фронті", – пояснили у відомстві.

Міноборони разом із Генштабом та іншими проаналізували актуальні потреби війська, чинні контракти та заплановані закупівлі.

"В результаті вивільниться 15,6 млрд грн. Ці кошти будуть спрямовані на те забезпечення, що наразі є більш пріоритетним для війська", – говориться у повідомленні.

Серед причин перегляду назвали невідповідність характеристик окремих засобів актуальним бойовим завданням та те, що постачальники не можуть виготовити запланований обсяг. Крім того, окремі зразки досі не пройшли кодифікацію.

"Частину потреб повністю закривають партнери, а деякі завдання можна виконувати дешевшими засобами, закупивши їх у більшій кількості", – зазначили у Міноборони.

"Частину контрактів буде розірвано, частину запланованих закупівель не проводитимуть. Усі рішення щодо чинних контрактів реалізовуватимуть відповідно до законодавства", – додали у відомстві.

У Міноборони зазначили, що виробники, яких стосуються зміни, "були проінформовані та мали комунікацію з Агенцією оборонних закупівель ДОТ щодо подальших дій за контрактами із врахуванням стану виконання та здійснення оплат".

Перелік озброєння, закупівлі якого переглянули, Міноборони не оприлюднює – пояснює це міркуваннями безпеки.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що після переговорів із ЄС Україна досі шукає фінансування більшої частини додаткової оборонної потреби у 27 млрд доларів: понад 7 млрд уряд покриє внутрішніми ресурсами, для решти гроші ще шукають.

Президент Володимир Зеленський назвав "космічним" дефіцит фінансування української оборони та заявив, що влада готує пропозиції для вирішення проблеми.

Ситуація з державними фінансами наближається до критичної, а затримка необхідних голосувань у Верховній Раді може коштувати Україні значної частини з 29,5 млрд доларів міжнародного фінансування.