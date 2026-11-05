Мінфін у жовтні переказав місцевим бюджетам понад 22 мільярди: скільки становили дотації

Міністерство фінансів у жовтні перерахувало з державного бюджету до місцевих бюджетів 22,5 мільярда гривень, 20% з них становили дотації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Міжбюджетний трансферт здійснили в обсязі 100% від передбачених з держбюджету коштів.

Базова дотація становила 2,6 млрд грн, а додаткові дотації – 1,7 мільярда гривень.

інфографіка: Мінфін

На 1 листопада залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами становлять 170,1 млрд грн, що на 74,9 млрд грн, або у 1,8 раза більше ніж станом на початок 2026 року.

"За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні", – пояснили у Мінфіні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що доходи місцевих бюджетів збільшилися на 18%: за дев'ять місяців до загального фонду надійшло 441,3 млрд грн, що на 67,2 млрд грн більше ніж за аналогічний період минулого року.