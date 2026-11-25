За десять місяців місцеві бюджети отримали понад 362 млн гривень туристичного збору, що на 28,5 % більше, ніж минулого року.

Такі дані Державної податкової служби України.

У січні – жовтні до місцевих бюджетів надійшло 362,3 млн грн туристичного збору, що на 28,5 % більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було сплачено 281,9 млн гривень.

Найбільші суми отримали бюджети Львівської області (66,5 млн грн) та міста Києва (61,4 млн грн).

До бюджету Івано-Франківської області надійшло 49,6 млн грн, Черкаської області – 34,4 млн гривень.

"Кошти спрямовуються на оновлення туристичних локацій та інфраструктури, благоустрій вулиць і парків, покращення умов для відпочинку, підвищення якості обслуговування мандрівників, проведення культурних і святкових заходів", – зазначає податкова.

Платниками є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які тимчасово проживають у готелях, хостелах, садибах та інших місцях розміщення.

Нараховують і перераховують збір до бюджету податкові агенти – суб'єкти господарювання, які надають послуги з тимчасового проживання.

Ставки збору встановлюють місцеві ради за кожну добу тимчасового розміщення однієї особи. Вони можуть становити до 0,5 % мінімальної заробітної плати для громадян України і до 5 % мінімальної заробітної плати – для іноземців та осіб без громадянства.

Нагадаємо:

Раніше у Державній податковій службі заявили, що посилюють роботу із виявлення об'єктів оподаткування у сфері туризму: за її даними, третина ринку тимчасового розміщення туристів перебуває в тіні.

За підсумками 2025 року до місцевих бюджетів надійшло 359 млн грн туристичного збору, що на 86 млн грн більше (31,5%), ніж за 2024 рік.

Раніше повідомлялося, що Київ отримав рекордний туристичний збір за пів року під час дії воєнного стану.