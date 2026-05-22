Закриття Ормузу може втягнути світ у кризу масштабу 2008 року
Закриття Ормузької протоки до серпня підвищує ризик економічного спаду, який може наблизитися до масштабу Великої рецесії 2008 року.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Базовий сценарій передбачає, що водний шлях відкриється в липні. Це призведе до скорочення середнього попиту на нафту на 2,6 млн барелів на добу, а спотова ціна еталонної Brent влітку сягне піку близько $130 за барель.
Однак довший збій вимагатиме ще більшого падіння попиту, щоб компенсувати шок пропозиції в серпні та вересні. Цього може бути достатньо, щоб спричинити річне скорочення світового споживання нафти у 2026 році. Кілька провідних прогнозистів уже очікують рідкісного падіння світового попиту цього року.
Ціни на нафту майже подвоїлися з кінця лютого, оскільки війна між США, Ізраїлем та Іраном розхитує глобальні ринки й викликає занепокоєння щодо одночасного стрибка інфляції та сповільнення зростання.
Затримка до серпня поглибить дефіцит пропозиції в третьому кварталі приблизно до 6 млн барелів на добу, заявила компанія, саме тоді, коли запаси наближатимуться до операційно складних рівнів.
Навіть за перезапуску на початку серпня ринки посилять дефіцит до того, як відчують полегшення: запаси сирої нафти й далі скорочуватимуться у вересні, поки видобуток у країнах Перської затоки поступово відновлюватиметься, а поставки почнуть доходити до пунктів призначення, за даними Rapidan.
Нагадаємо:
Світ втратив понад 50 мільярдів доларів вартості сирої нафти, яка не була видобута відтоді, за перші 50 днів від того, як почалася війна з Іраном, і наслідки цієї кризи відчуватимуться ще місяцями, а то й роками.