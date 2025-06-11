Кабмин подаст изменения в госбюджет на 400 миллиардов гривен

Кабинет министров Украины готовится подать в Верховную Раду изменения в госбюджет на примерно 400 млрд грн.

Об этом сообщила председатель бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа.

Она объяснила это тем, что в этом году возникла необходимость закупать собственными силами больше оружия для Сил обороны. Потому что от международных партнеров поступает меньше оружия.

"Поэтому правительство готовится подать в Верховную Раду изменения в госбюджет на примерно 400 млрд грн. Эти расходы будут покрываться за счет перевыполнения налоговых и таможенных поступлений, ОВГЗ, а также грантов от партнеров", - говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Председатель парламентского комитета заверила, что о повышении налогов речь не идет - все потребности будут покрываться из нескольких различных источников.

"За пять месяцев налоговая и таможня показали неплохой результат - совокупно они превысили плановые поступления на 41 млрд грн. Все перевыполнение будут использованы на нужды обороны. Кроме того, мы получили грант на безвозвратную помощь от Великобритании на закупку оружия", - пояснила она.

"Это пока единственные средства международных партнеров, которые можно использовать на нужды обороны. Речь идет об около 82 млрд грн в этом году. Кроме того, планируется увеличить план по внутренним заимствованиям, так называемым ОВГЗ", - добавила Пидласа.

"Минобороны оперативно реагирует и на изменения на поле боя, и на изменения в поставках оружия от международных партнеров. Когда возникает какая-то пауза в поставках, правительство оперативно ищет средства на закупку, чтобы наши войска были постоянно обеспечены всем необходимым", - добавила Пидласа.

"В первой половине этого года были законтрактованы вооружения и боеприпасы на более чем 300 млрд грн. Сейчас правительство и парламент должны оперативно внести изменения в госбюджет, чтобы потребность в обеспечении военнослужащих и в будущих закупках вооружения была полностью закрыта", - говорит она.

Перебоев в обеспечении военнослужащих также не будет. До конца августа изменения в бюджет будут приняты и подписаны Президентом, прогнозирует Пидласа.

Напомним:

Ранее о том, что недостаток в государственном бюджете на 2025 год будут перекрывать не за счет повышения налогов, а за счет других источников поступлений,заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Хотя в этом году бюджету не хватает до полутриллиона гривен, покрыть эту "дыру" можно за счет детенизации экономики, а не за счет налогов, убежден он.

Ранее сообщалось, что уже сейчас перевыполнение бюджета превышает 1 млрд благодаря дол детенизации экономики и изменениям в Налоговый кодекс.

"Есть перспектива того, что в этом году все же "фискалы" найдут возможность обеспечить поступления в государственный бюджет за счет детенизации в размере 4 миллиарда долларов, как мы это рассчитываем", - сказал Гетманцев.

Также сообщалось, чтокомпания "Автострада", принадлежащая Максиму Шкилю получит 1,18 млрд грн на достройку Подольского моста, соединяющего правый и левый берег Киева. "Автострада" стала единственным участником аукциона. Среди задач для строительства отмечают, в частности, установку шумозащитных экранов, освещения, светофоров, трансформаторов.

Также ранее собеседники ЭП в правительстве и парламенте отмечали, что государство тратит средства Минобороны, которые предназначены потратить в конце года, из-за чего их может не хватить на выплату денежного обеспечения военным.

Общий объем потраченных заранее средств составляет около 200 миллиардов гривен.

В Минфине, однако заявили, что информация об угрозе выплат военным не соответствует действительности.