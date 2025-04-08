У Мінфіні заперечують загрозу виплатам військовим

У Міністерстві фінансів України заявили, що інформація про загрозу виплатам військовослужбовцям не відповідає дійсності.

Про це повідомив Мінфін на своїй сторінці Telegram.

"Захисники України отримують та будуть отримувати грошове забезпечення згідно плану. Кошти на це передбачені у держбюджеті України на 2025 рік", – заявили у Мінфіні.

Раніше співрозмовники ЕП в уряді й парламенті зазначали, що держава витрачає кошти Міноборони, які призначено витратити наприкінці року, через що їх може не вистачити на виплату грошового забезпечення військовим.

Загальний обсяг витрачених завчасно коштів становить близько 200 мільярдів гривень.

У Мінфіні, однак заявили, що інформація про загрозу виплат військовим не відповідає дійсності.

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