Величезну "діру" у держбюджеті закриють без підвищення податків – Гетманцев

Перекривати нестачу у державному бюджеті на 2025 рік будуть не за рахунок підвищення податків, а за рахунок інших джерел надходжень.

Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Хоча цього року бюджету не вистачає до пів трильйона гривень, покрити цю "дірку" можна за рахунок детінізації економіки, а не за рахунок податків, переконаний Гетманцев.

"Кабінет міністрів не буде ініціювати підняття податків. Зі свого боку я не бачу перспектив для підняття податків. Більше того, навіть і на 2026 рік. Більше того, ситуація у 2026 році є достатньо тривожною з погляду надходжень до державного бюджету, бо там є більший дефіцит, поки що не покритий коштом зовнішніх джерел. Але ми можемо перейти до питання підняття податків лише після того, як будуть вичерпані інші засоби: економія видатків, детінізація і запозичення за рахунок військових облігацій", – сказав Гетманцев.

Головним джерелом поповнення бюджету депутат називає детінізацію економіки. За його словами, завдяки детінізації у 2023 році вдалося зібрати додатково 1,5 млрд дол, 2024 року – 2,5 млрд дол, а цього року планують зібрати 4 млрд дол.

"Якщо ти на сьогодні не детінізувавши економіку, підвищуєш податки, то ці податки лягають на білий бізнес і тим ще більше обтяжують його у порівнянні з тим бізнесом, який себе добре почуває в тіні", – додав голова комітету.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що вже зараз перевиконання бюджету перевищує 1 млрд завдяки дол детінізації економіки та змінам до Податкового кодексу.

"Є перспектива того, що цього року все ж таки "фіскали" знайдуть можливість забезпечити надходження до державного бюджету за рахунок детінізації в розмірі 4 мільярди доларів, як ми це розраховуємо", – сказав Гетманцев. "Останні результати оцінки тіні, відповідно до зростання номінального ВВП, – це 800-900 мільярдів гривень щороку", – додав він.

Раніше повідомлялося, що зростання економіки України в першому кварталі 2025 року уповільнилось і головна причина сповільнення темпів розвитку – це війна, прямо чи опосередковано.

Порівняно з минулими роками в Україні спостерігається уповільнення економічного зростання: у 2023 році зростання ВВП було на рівні 5,5%, у 2024 році – 2,9%. Тобто падіння темпів росту вже було торік.

Також Гетманцев повідомив, що у січні-березні великі та середні підприємства отримали фінансовий результат +241,2 млрд грн. Це на 12,4 млрд грн. або на 4,9% менше, ніж було за аналогічний період минулого року.

За його словами, майже 38% загального позитивного фінансового результату досягнуто за рахунок промисловості – 91,5 млрд грн, ще 30,2% – внесок фінансово-банківського сектору (72,9 млрд грн).