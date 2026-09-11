Мінфін розповів про надходження до держбюджету за вісім місяців

За вісім місяців до загального фонду державного бюджету надійшло 2,29 трильйона гривень, важливими джерелами доходів стали кошти міжнародної грантової допомоги та перерахування частини прибутку Нацбанку України.

Про це інформує Міністерство фінансів.

За оперативними даними Державної казначейської служби, за серпень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 227,8 млрд гривень.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок податку на прибуток підприємств (72,6 млрд грн), податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (56,2 млрд грн), податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (27,5 млрд грн).

Ще 26,8 млрд грн – акциз, 20,2 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб, 6,5 млрд грн – рентної плати за користування надрами, 5,7 млрд грн – ввізне та вивізне мита, 4,7 млрд грн – дивіденди та частина чистого прибутку.

В цілому, за підсумками серпня 2026 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 353,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів. За січень-серпень до загального фонду державного бюджету надійшло 2,29 трлн гривень.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження 433,8 млрд грн – ПДВ з ввезених на митну територію України товарів, 265,7 млрд грн – податок на прибуток підприємств, 218,3 млрд грн – ПДВ з вироблених в Україні товарів.

Держава отримала 207,1 млрд грн акцизного податку, 56,2 млрд грн склали дивіденди та частина чистого прибутку, 42,7 млрд грн – ввізне та вивізне мито, 35,8 млрд грн – рентна плата за користування надрами.

Ще 245,9 млрд грн склали ПДФО та військовий збір. З 1 липня 2026 року надходження від сплати військового збору спрямовуються до спеціального фонду держбюджету на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, нагадує Мінфін.

У відомстві зазначили, що важливими джерелами доходів у січні–серпні цього року стали кошти міжнародної грантової допомоги у розмірі 569,6 млрд грн, а також перерахування у квітні та травні поточного року частини прибутку Національного банку України в сумі 146,1 млрд гривень, здійснені після підтвердження річної фінансової звітності зовнішнім аудитом та її затвердження радою НБУ.

В цілому, за підсумками січня-серпня 2026 року, до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 3,6 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету за цей період становили 4,04 трлн грн, у тому числі загального фонду – 2,97 трлн гривень.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-серпні 2026 року склали 502,6 млрд грн, з яких 66,4 млрд грн надійшло у серпні.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень–серпень 2026 року становили 644,7 млрд грн, або 59,9% від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 332,0 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 55 млрд грн (450 млн доларів та 691 млн євро). При цьому за рахунок випуску військових ОВДП залучено 124,9 млрд гривень.

Із зовнішніх джерел надійшло 312,7 млрд грн (або близько $7 млрд). Зокрема, 126,13 млрд грн (2,44 млрд євро) – надходження коштів від ЄС в рамках пільгової довгострокової позики Ukraine Facility. Ще 96,1 млрд грн – надходження коштів МВФ, 44,6 млрд грн (мільярд доларів) – надходження коштів позики МБРР.

Платежі з погашення державного боргу за січень–серпень 2026 року склали 391,2 млрд грн (99% плану), платежі з обслуговування – 250,5 млрд грн (98,5% плану).

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