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Гетманцев спрогнозував надходження до держбюджету від детінізації

Андрій Муравський — 2 червня, 10:17
Гетманцев спрогнозував надходження до держбюджету від детінізації
Getty Images

Додаткові податкові та митні надходження від детінізації у 2025 році можуть скласти 4 млрд дол порівняно з 2,5 млрд дол минулого року.

Такі перспективи окреслив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє Interfax-Україна

"Є перспектива того, що цього року все ж таки "фіскали" знайдуть можливість забезпечити надходження до державного бюджету за рахунок детінізації в розмірі 4 мільярди доларів, як ми це розраховуємо", - сказав він на форумі Forbes Money в Києві.

За оцінками Гетманцева, вже зараз перевиконання бюджету перевищує 1 млрд завдяки дол детінізації економіки та змінам до Податкового кодексу.

"Останні результати оцінки тіні, відповідно до зростання номінального ВВП, – це 800-900 мільярдів гривень щороку", – сказав голова комітету.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що тіньовий сектор української економіки становить від 800 до 900 млрд грн на рік. І за словами Гетманцева, в окремих галузях тінь може сягати понад 60%. "30-50% економіки в тіні, а є галузі, де понад 60%, це основна перешкода для розвитку економіки", — зазначив він. У країнах Європи рівень тіньової економіки становить лише 5–7%.

Показник тіньової економіки України становить 19,3% ВВП.

Раніше в інтерв'ю ЕП Гетманцев розповів, що в Україні на початку 2024 року в тіні знаходилось 500 млрд грн не задекларованих податків. Після проробленої роботи може бути десь 420-430 млрд грн. "Ми вважаємо, що в тіні десь половина економіки, але є галузі, наприклад, торгівля, де 60-70%", - зазначив Гетманцев.

Також раніше повідомлялося, що Індекс інвестиційної привабливості України зріс до 2,49 бала у 2024 році (з 5 можливих) з 2,44 бала у 2023 році. Відповідно до даних дослідження Європейської Бізнес Асоціації у партнерстві з NEQSOL Holding, з 84% минулого року до поточних 79% знизилася кількість керівників бізнесу, які вважають інвестиційний клімат в Україні несприятливим.

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Гетманцев спрогнозував надходження до держбюджету від детінізації
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