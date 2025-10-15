Італія забезпечила Росії важливу сировину для "Іскандерів"

Росія отримала щонайменше 232 тонни рідких епоксидних смол з Італії у 2024 році, що забезпечило 21% імпорту. Сировину використовують для виробництва карбонових корпусів балістичних ракет "Іскандер-М".

Про це повідомляє видання Corriere della Sera.

Згідно з дослідженням Ради економічної безпеки України (РЕБ), епоксидні смоли з Італії забезпечили минулого року 21% імпорту, і вона стала другим постачальником після КНР (42%).

За даними Ради економічної безпеки України, поставки епоксидних смол до РФ здійснювала Sir Industriale S.p.A з Маріо-ін-Бріанца (Ломбардія). Компанія, у відповідь на запит Corriere della Sera, зазначила, що через високу молекулярну масу її продукція призначена лише для цивільного використання: покриття консервів з тунцем, пресервів або сталевих виробів тощо.

"Утім, митні дані, проаналізовані Радою економічної безпеки України та Corriere della Sera, зафіксували 18 поставок низькомолекулярних рідких епоксидних смол Sir Industriale S.p.A, що мають HS-код 3907300009 та можуть застосовуватись і у військовому виробництві", – говориться у публікації.

Про це свідчать і російські імпортери: "Уралпроект", "ЯЗПК" та "ПРАЙМ ТОП2 — усі пов'язані з АО "Научно-производственная корпорация „КБ машиностроения"" (КБМ), що виготовляє ракети для систем "Іскандер-М".

Також частина транзакцій здійснювалась через польську компанію Kamex Magazyn, що може свідчити про намір приховати кінцевого отримувача.

"На момент поставок Sir Industriale санкції ЄС щодо епоксидних смол ще не були проголосовані, а отже, не було і їх порушення", – пояснює Олена Юрченко, директорка з аналітики, досліджень та розслідувань РЕБ.

"Попри це європейські експортери можуть самостійно перевіряти зв'язки своїх клієнтів з урядом та військовою промисловістю РФ, якщо не хочуть, аби їх вироби ставали зброєю агресора", — зазначила вона.

Раніше РЕБ виявила постачання до РФ 300 тонн бельгійського підсанкційного оксиду стибію на понад €4,5 млн, а також критичну залежність РФ від імпортного натрію хлорату – також необхідного для виробництва балістичних ракет "Іскандер-М".

Нагадаємо:

У липні 2025 року стало відомо, що Росія різко наростила свої дронові здібності для війни в Україні завдяки китайським компаніям, які офіційно не визнають співпрацю з РФ.

Китайські експерти з безпілотників неодноразово літали в Росію, щоб брати участь у технічній розробці військових дронів "Гарпія" на державному заводі ІЕМЗ "Купол", який перебуває під санкціями Заходу.

Раніше повідомлялося, що після повернення Дональда Трампа до президентства США більше не запроваджували нових санкцій проти Росії. Це відкриває лазівки для постачання мікросхем і військових компонентів, попри обмеження, встановлені після початку великої війни РФ в Україні.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував, що запровадить санкції проти пропагандистів РФ та виробників російських ракет "Іскандер".