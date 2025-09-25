Китайські експерти допомагали Росії створювати аналог ударному дрону "Шахед"

Китайські експерти з безпілотників неодноразово літали в Росію, щоб брати участь у технічній розробці військових дронів "Гарпія" на державному заводі ІЕМЗ "Купол", який перебуває під санкціями Заходу.

Про це повідомили два європейські чиновники з питань безпеки і свідчать документи, які бачив Reuters.

За їхніми даними, з другого кварталу минулого року китайські фахівці відвідали "Купол" понад шість разів. За цей час підприємство також отримало партії китайських ударних і розвідувальних дронів через російського посередника.

У вересні минулого року Reuters уже писав, що "Купол" розробив новий дрон Garpiya-3 у Китаї за допомогою місцевих інженерів. Нині ж агентство вперше повідомляє конкретні деталі масштабної участі китайських експертів у тестах і технологічних роботах над військовими безпілотниками безпосередньо в Росії.

Урядовці зазначають: така співпраця свідчить про поглиблення зв'язків між "Куполом" і китайськими компаніями в розробці дронів, які відіграють критично важливу роль у війні Росії проти України.

МЗС Китаю заявило, що не має інформації про цю співпрацю.

Документи - зокрема комерційні рахунки та банківські виписки - свідчать, що торік "Купол" отримав понад десяток односпрямованих ударних дронів, виготовлених китайською компанією Sichuan AEE. Поставки здійснювала російська оборонна компанія TSK Vektor, яка також перебуває під санкціями США та ЄС. Обидві компанії коментарів не надали.

США і Європа неодноразово висловлювали занепокоєння щодо поставок китайських комплектуючих російським виробникам зброї і запровадили санкції проти деяких із них.

У липні Reuters повідомляв, що "Купол" виробляє тисячі ударних дронів Garpiya, скопійованих з іранського Shahed, використовуючи китайські деталі, зокрема двигуни. Такі дрони можуть долати сотні кілометрів до заздалегідь визначеної мети і вибухати під час удару. За даними Києва, близько 500 таких дронів застосовують щомісяця в Україні.

Двоє європейських чиновників припускають, що постачання китайських дронів і присутність експертів можуть означати прагнення "Купола" розширити виробництво нових моделей. Reuters не зміг незалежно підтвердити причини поставок і точний характер робіт китайських фахівців.

Довідка. ІЕМЗ "Купол", серед іншого, займається виробництвом ударного безпілотника РФ великої дальності "Гарпія-А1". Технологія схожа на "Шахед", але має китайський двигун.

У липні 2025 року стало відомо, що Росія різко наростила свої дронові здібності для війни в Україні завдяки китайським компаніям, які офіційно не визнають співпрацю з РФ.