Китайські компанії допомагають Росії виробляти дрони для війни – Bloomberg

Росія різко наростили свої дронові спроможності для війни в Україні завдяки китайським компаніям, які офіційно не визнають співпрацю з РФ.

Про це йдеться у розслідуванні Bloomberg, яке вивчило внутрішню документацію російської компанії "Aero-HIT" та листуванні з органами влади РФ.

Мова йде про маловідому компанію з Хабаровська "Aero-HIT", яка почала співпрацю з китайськими фірмами у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, щоб створити масштабне виробництво дронів, здатних воювати на передовій.

У 2025 році компанія заявила про здатність виготовляти до 10 000 дронів на місяць і планує розширити виробництво більш досконалих моделей.

Отримані агентством документи свідчать, що "Аеро-ХІТ" від початку 2023 року співпрацює з інженерами китайської компанії Autel для локалізації виробництва безпілотника Autel EVO Max 4T у Росії.

Основу арсеналу "Аеро-ХІТ" становить FPV-дрон "Велес", створений на базі китайського дрона Autel EVO Max 4T, який спочатку проєктували для цивільного використання. Завдяки стійкості до засобів радіоелектронної боротьби, він виявився ефективним на полі бою.

Вартість одного дрона становитиме 650 000 рублів за штуку, включаючи ПДВ.

У червні 2024 року компанію Aero-HIT внесено до санкційного списку Мінфіну США, адже її дрони були використані російськими військами в окупованому Херсоні.

Щоб обійти санкції, РФ активно використовує підставні компанії з інших галузей, зокрема у сфері агробізнесу, логістики та кейтерингу.

Хоча офіційно Китай заявляє, що не постачає зброї жодній зі сторін війни, документи свідчать про участь інженерів Harbin Institute of Technology (HIT) – китайського вишу, який тісно співпрацює з армією КНР і перебуває під санкціями США.

У 2024 році Володимир Путін відвідав HIT під час візиту до Китаю. Після цього було активізовано співпрацю між HIT, Хабаровським аеропортом і компанією Komax, яка управляє цим аеропортом і належить колишньому офіцеру КДБ та сенатору РФ від окупованого Херсона Костянтину Басюку.

До кінця 2023 року завод у Хабаровську вже виготовляв 200-300 дронів щомісяця. У березні 2024 року Міноборони РФ планувало замовити 5000 FPV-дронів "Велес".

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський 27 травня повідомив журналістам, що Китай припинив продаж безпілотників Києву та іншим європейським країнам, але продовжує поставки до Росії.