Зеленський анонсував пакет санкцій проти виробників ракет "Іскандер"

Президент Володимир Зеленський анонсував, що 18 квітня запровадить санкції проти пропагандистів РФ та виробників російських ракет "Іскандер".

Про це він сказав під час брифінгу для ЗМІ.

"Завтра мною буде введено два важливих пакети санкцій - по пропагандистам Кремля і виробникам ракет "Іскандер", - заявив президент.

Як зазначає liga.net, cудячи з відкритих джерел, безпосередньо ракети "Іскандер" виробляє АТ "Воткінський завод" в Удмуртії, що вже перебуває під санкціями ЄC та США. Пускові установки виготовляє виробниче об'єднання "Барикади" у Волгограді.

Нагадаємо:

Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО запровадити санкції проти 4 осіб, серед яких політики та бізнесмени.

Зокрема, санкції запровадили проти ексголови Нацбанку першого віцепремєр міністра в уряді Азарова Сергія Арбузова; ексголови Адміністрації президента, першого віцепремʼєр міністра часів Януковича, Андрія Клюєва; ексвласника ТРЦ Gulliver, мережі "Ельдорадо" та збанкрутілого банку "Михайлівський" Віктора Поліщука та колишньої акціонерки IBOX банку, засновниці підсанкційної фірми "Фінансова Компанія Лео".

13 квітня росіяни завдали два удари з інтервалом у 2 хвилини по центру Сум, попередньо, ракетою "Іскандер-М" осколково-фугасної дії. Швидкість цієї ракети – понад 2 кілометри за одну секунду.