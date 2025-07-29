Качечка на 100 мільйонів. Історія Mr.Scrubber з Луцька

Як у Луцьку почали виготовляти натуральну косметику та як влаштоване виробництво Mr.Scrubber?

"Чомусь в уяві українців усе, що закордонне, – добре, а вітчизняне – таке собі". Цими словами заступниця директора компанії Mr.Scrubber Любов Шевчук ніби підкреслює сформований з радянських часів стереотип, який виробник натуральної косметики намагається зламати.

Компанія з’явилася десять років тому, відчувши наближення тренду на натуральну косметику. За цей час її асортимент виріс з кількох скрабів для тіла до близько 700 найменувань продукції. Розрізнити цю продукцію можна завдяки впізнаваному бренду: гумовій качечці, яка постає в різних образах. Її величезні фігурки прикрашають кожен фірмовий магазин Mr.Scrubber.

Як розвивався цей бренд, яку продукцію компанія випускає та як влаштоване її виробництво?

Від редакції. Малий та середній бізнес формує понад половину економіки. Його представники не можуть лобіювати власні інтереси, як це робить великий бізнес, але вони завжди пристосовуються до умов та знаходять нові шляхи для розвитку.

ЕП поділяє принципи, якими керуються підприємці в прагненні до зростання, тому редакція ділиться їхніми цікавими історіями. Ці історії – не про приголомшливий успіх та великі статки. Ці історії про те, як закохані у свою справу українці розвиваються, працюють самі, дають роботу іншим та діляться досвідом.

Від кількох скрабів до виходу на закордонні ринки

Історія бренду Mr.Scrubber почалася у 2015 році в Луцьку з невеликої лінійки із семи скрабів зі свіжозмеленої кави. Тоді кавові скраби лише почали з'являтися в Україні.

Аналіз ринку показав, що косметика – це один з найперспективніших напрямків для бізнесу, розповідає Шевчук. "Цей сектор розширюється якісно і із збільшенням вікового діапазону, коли люди приділяють більше уваги догляду за шкірою".

Вигадуючи назву та символіку бренду, обирали те, що в свідомості споживача асоціюється з доглядом, ванною та щоденною рутиною. Так з’явилися фірмові гумові качечки в різних образах. Назва ж походить від першої продукції компанії – скрабів.

Фірмова "качечка" в офісі Mr.Scrubber ЕП

Започаткували цей бізнес двоє друзів – Сергій Кашуба і Віталій Ткачук. Обсяг їхніх інвестицій у проєкт не розголошується, однак, за словами Шевчук, мова йде про невеликі кошти. Зрештою, на початках продуктова лінійка компанії була маленькою, а це не передбачало значних капіталовкладень.

Виробництво не потребувало великого приміщення та обладнання. Вистачило спеціального "міксера", у якому змішували інгредієнти. Власники компанії залучали технолога, якому давали параметри майбутнього продукту. Далі він підбирав рецептуру, за якою створювали косметичні засоби.

Спочатку продукцію продавали лише через соціальні мережі. Враховуючи фактичну відсутність конкуренції на ринку та зацікавленість споживачів, бізнес швидко розростався. За перший рік роботи продажі зросли вдвічі. "Нас одразу знайшли люди, які розуміли тенденції і бачили перспективи для розвитку", – каже заступниця директора.

Зростання відбувалося органічно як відповідь на запит ринку. Збільшувалися продажі, зростала зацікавленість споживачів та оптових покупців. Одночасно розростався штат працівників компанії та її виробничі потужності.

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"У 2018 році ми найняли більше працівників, навчали їх працювати на новому обладнанні, зокрема з реакторами, у яких відбувається автономне приготування засобів. Почали працювати з кремовими текстурами", – згадує Шевчук.

За її словами, досі багато споживачів не знають, що Mr.Scrubber – це українська компанія. "Крута дизайнерська формула і пропрацьованість кожної лінійки в людей асоціюється з чимось закордонним. Чомусь ми звикли уявляти, що закордонне – це добре, а українське – це таке собі. Ми своїм брендом довели, що українське – це насправді теж дуже круте, зокрема в догляді", – додає вона.

Перший фірмовий магазин компанії відкрили в луцькому ЦУМі у 2017 році. Згодом пункти продажу з'явилися в інших містах на заході України.

"Зараз ми розширили свою географію. Останній магазин відкрили в Одесі. Радіємо, що змогли зловити цей одеський вайб, і багато хто з покупців, які приходили в наш магазин, казали: "Ось тут прямо так по-нашому, по-одеськи", – розповідає Шевчук.

Магазин Mr.Scrubber в Одесі Mr.Scrubber

Наразі в Україні є 16 фізичних магазинів Mr.Scrubber, зокрема, у Києві, Рівному, Івано-Франківську, Львові, Полтаві, Вінниці, Чернігові та Черкасах.

У 2017 році налагодили експорт. Вдалося домовитися з дистриб'юторами з Молдови, з якими компанія співпрацює досі. Загалом продукцію Mr.Scrubber можна купити в п’ятьох країнах, зокрема, у Молдові, Катарі та Азербайджані.

"Сподіваюся, найближчим часом споживачі побачать нас на євросоюзівському ринку. Працюємо в цьому напрямку, зокрема проходимо бюрократичні процедури. Приводимо до одного знаменника всі аналізи та дослідження, які мають бути перед виходом продукту на ринок. Маючи ці аналізи, потрібно просто пройти процедуру нотифікації в ЄС", – зазначає Шевчук.

Допомога війську і тренд на українізацію

Шевчук згадує, що в перші місяці великої війни компанія ненадовго призупинила роботу, однак вже незабаром запустила соціальну ініціативу для найменш захищених людей.

Mr.Scrubber почала випускати набори екстреного догляду: крем для обличчя, тонік, яким можна очистити обличчя без води, та антисептик. Через сайт можна було оплатити такий набір для тих, хто цього потребував. Такі набори роздавали і безкоштовно.

Тоді виробництво було зосереджене на засобах першої потреби: для військових та людей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах. Продажі впали майже вдвічі, розповідає заступниця директора.

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Стабільне виробництво повернулося лише у 2023 році. За словами Шевчук, допомогла віра українців у краще майбутнє та бажання заспокоювати себе через буденні звички. "Коли ти робиш якусь щоденну рутину, то виникає відчуття, що перебуваєш у своєму куполі нормальності і що все буде добре", – каже Любов.

Згодом компанія почала співпрацю з благодійними фондами, долучалася до закриття потреб різних бригад, згадує креативна директорка Лілія Падалюк. "Ми створили колаборацію з 15-ю артилерійською бригадою "Чорний ліс". Це смарт-засоби, розроблені з військовими, але не лише для військових. У лінійку входять гель для душу, шампунь і крем для тіла та обличчя", – пояснює вона.

Лінійка продуктів “Чорний ліс” Mr.Scrubber

Весь прибуток з продажів цієї лінійки компанія передає для потреб бригади "Чорний ліс". З березня 2025 року, коли вийшов продукт, і до середини липня вдалося зібрати 375 тис. грн. Набір коштує 1 100 грн.

На відновлення роботи компанії до довоєнних оборотів частково вплинув тренд на українське, який "мав би виникнути вже давно".

"В одязі ця тенденція просунулася швидше, а що стосується догляду обличчя, то має пройти більше часу. Аби не просто піддатися тренду, бо тренд – це одне, а коли ти доглядаєш і відчуваєш прямий вплив цих речовин через свою шкіру, – це інше. Це має бути позитивний досвід. Ми як один з перших ключових виробників натуральної косметики даємо людям цей позитивний досвід", – наголосила заступниця директора.

Власні технологи та величезні "міксери"

Виробничі потужності Mr.Scrubber розташовуються біля Луцька. Там працюють 30 людей: технологи, лаборанти, люди, зайняті приготуванням продукту, комплектувальники.

Виробництво продукту має два етапи: розробка і виготовлення. Спершу технологи отримують завдання та розробляють рецептуру, створюють концепт. Далі виготовляють прототип, підбирають текстури і якщо все добре – переходять до тестів стабільності, розповіла головна технологиня Ольга Петренко.

Лабораторія на виробництві Mr.Scrubber

Далі продукцію тестують у спеціальних холодильниках, потім – у термошафі, де відбувається прискорене старіння: створюються умови, що імітують довгостроковий вплив навколишнього середовища, зокрема високих температур та підвищеної вологості.

"При високих температурах є моменти, які в реальності можуть ніколи не настати. Якщо ми бачимо якісь зміни – продукт почав розшаровуватися, критично змінилися колір чи запах, випав осад, то тоді треба проводити додаткові тестування", – пояснює Петренко.

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Спершу продукт тестують у скляній тарі, щоб перевірити, чи стабільна сама рецептура, а далі – в оригінальній упаковці, щоб подивитися, як вона взаємодіє з продуктом.

Після напрацювання рецептури відбувається додаткове тестування на консерванти та оцінка токсикологічної безпеки. Час розробки нового продукту залежить від складності рецептури і може становити від шести місяців до року. Самі лише тестування тривають два-три місяці.

Другий етап – виробництво – починається з першої партії, для якої адаптують пропорції. "На виробництві перша партія відварюється під наглядом технологів. У маленькому стаканчику немає принципової різниці, що за чим додавати, бо в ньому легко все перемішати. На виробництві так не буде: якийсь інгредієнт може "взятися шматком" і потім не перемішається. Цей процес треба корегувати", – пояснює технологиня.

Лінія розливу продукції ЕП

На виробництві є два ключові типи обладнання: гомогенізатори та реактори. Перші можна порівняти з домашнім міксером, тільки вони значно потужніші. Гомогенізатор розбиває частинки в суміші до однорідної кремової маси.

Другі – це апарати, за допомогою яких нагрівають, охолоджують та поєднують різні компоненти.

Наразі продукцію частково розливають вручну. Так само вручну датуються та маркуються продукти. Найближчим часом ці процеси хочуть автоматизувати.

Автоматизована лінія на виробництві ЕП

"Зараз ми перебуваємо на етапі встановлення автоматизованої розливальної та датувальної лінії. Це така лінія, на якій будуть відбуватися всі процеси, а координуватимуть їх три оператори. На вході буде тара, а на виході – готовий продукт. Це дозволить збільшити тиражність продукту і задовольнити попит, що зростає", – пояснює заступниця директора.

Чоловіча лінійка, "зелена маска" та незмінні скраби

З початку діяльності компанія робила акцент на догляді за тілом, а у 2019-2020 роках додалась лінійка догляду за обличчям.

Компанія постійно розширює асортимент, щоквартально випускає до десяти нових засобів, каже Шевчук. Нині в асортименті Mr.Scrubber близько 700 одиниць продукції: засоби для догляду за тілом, обличчям, волоссям, лінійки для чоловіків та дітей, продукти для ванної ("бомбочки", сіль).

Скраби для тіла коштують від 270 грн, гелі для душу – від 120 грн, шампуні – від 180 грн, а зволожувальний крем можна купити за 470 грн.

Наймасовіший продукт Mr.Scrubber – маска для обличчя із зеленим чаєм (550 грн). "Вона має освіжаючий ефект, діє проти набряків. У контексті наших перерваних ночей допомагає отримати свіжий вигляд вранці", – пояснює популярність маски Шевчук.

Чоловіча лінійка Mr.Scrubber Mr.Scrubber

Продуктів, які повністю вийшли з асортименту, а не були змінені, дуже мало. Протягом років зберігся і найперший кавовий скраб із зміненими ароматами, деякі з яких Mr.Scrubber вивела самостійно.

"Ідея свіжозмеленої кави на тілі залишилася. Саме в такій каві найбільше корисних інгредієнтів, активів, які сприяють зміцненню, розгладженню та покращенню текстури шкіри", – додає заступниця директора.

Частка чоловічої продукції становить близько 10% від асортименту. Вона з’явилася майже на старті розвитку бренду. Першими були засоби для тіла та волосся. Чоловічі засоби для догляду за обличчям – одні з найновіших продуктів бренду.

"Ми розмежували жіночу та чоловічу лінійки. У чоловічій врахували особливості шкіри: вона товстіша, схильна до жирності та появи висипань. Ми хотіли дати чоловікам той догляд і з тими ароматами, щоб вони теж відчували турботу", – каже Шевчук.

За її словами, ера засобів "десять в одному" для чоловіків минула і вони готові використовувати багатокомпонентний догляд. "Чоловіки тепер також хочуть багато баночок, різний підхід. Зараз це одні з найактивніших споживачів. Вони підходять, цікавляться, для них це все нове. У жінок це більш спокійний свідомий вибір, а для чоловіків – імпульсивне придбання. Це мило, що чоловіки ледь не найбільше тішаться, отримуючи як подарунок маленьку гумову качечку", – додає вона.

Маркування продукції на виробництві ЕП

Компанія постійно розширює асортимент. У кінці 2024 року з’явилася лінійка догляду для дітей віком від трьох років. Парфумований гель для душу коштує 220 грн, а "бомбочка" для ванної – 170 грн.

Скільки можна заробити на натуральній українській косметиці? За даними "Опендатаботу", у 2024 році дохід Mr.Scrubber становив 96 млн грн, а чистий прибуток – 11 млн грн.