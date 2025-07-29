Уточка на 100 миллионов. История Mr.Scrubber из Луцка

Как в Луцке начали изготавливать натуральную косметику и как устроено производство Mr.Scrubber?

"Почему-то в воображении украинцев все что заграничное - хорошо, а отечественное - такое себе". Этими словами заместитель директора компании Mr.Scrubber Любовь Шевчук будто подчеркивает сложившийся с советских времен стереотип, который производитель натуральной косметики пытается сломать.

Компания появилась 10 лет назад, почувствовав приближение тренда на натуральную косметику. За это время ее ассортимент вырос с нескольких скрабов для тела до около 700 наименований продукции. Различить эту продукцию можно благодаря узнаваемому бренду - резиновой уточке, которая предстает в разных образах. Ее огромные фигурки украшают каждый фирменный магазин Mr.Scrubber.

Как развивался этот бренд, какую продукцию компания выпускает сейчас и как устроено ее производство?

От редакции. Малый и средний бизнес формирует более половины экономики. Его представители не могут лоббировать собственные интересы, как это делает крупный бизнес, но они всегда приспосабливаются к условиям и находят новые пути для развития.

ЭП разделяет принципы, которыми руководствуются предприниматели в стремлении к росту, поэтому редакция делится их интересными историями. Эти истории - не о потрясающем успехе и большом состоянии. Эти истории о том, как влюбленные в свое дело украинцы развиваются, работают сами, дают работу другим и делятся опытом.

От нескольких скрабов до выхода на зарубежные рынки

История бренда Mr.Scrubber началась в 2015 году в Луцке с небольшой линейки из семи скрабов из свежемолотого кофе. На тот момент кофейные скрабы только начали появляться в Украине.

Проанализировав рынок, выяснилось, что косметика - это одно из самых перспективных направлений для бизнеса, рассказывает Шевчук: "Расширяется как качественно, так и с увеличением возрастного диапазона, когда люди больше уделяют внимание уходу за кожей".

Придумывая название и символику бренда, выбирали то, что в сознании потребителя ассоциируется именно с уходом, ванной и ежедневной рутиной. Так и появились фирменные резиновые уточки в разных образах. Название же происходит от первой продукции компании - скрабов.

Фирменная "уточка" в офисе Mr.Scrubber ЭП

Начали этот бизнес двое друзей - Сергей Кашуба и Виталий Ткачук. Объем их инвестиций в проект не разглашается, однако по словам Шевчук речь идет о небольших средствах. В конце концов в начале продуктовая линейка компании была маленькой, а это не предусматривало значительных капиталовложений.

Производство не требовало большого помещения и оборудования. Хватило специального "миксера", в котором и смешивали ингредиенты. Владельцы компании привлекали технолога, которому указывали параметры будущего продукта. Далее он подбирал рецептуру, по которой создавали косметические средства.

Сначала готовую продукцию продавали только через социальные сети. Учитывая фактическое отсутствие конкуренции на рынке и заинтересованность потребителей к новому продукту, бизнес быстро разрастался - за первый год работы продажи выросли вдвое. "Нас сразу нашли люди, которые понимали тенденции, и понимали, что есть перспектива для развития", - говорит заместитель директора.

Рост происходил органично - как ответ на запрос рынка. Увеличивались продажи, росла заинтересованность от потребителей и оптовых покупателей. Одновременно разрастался штат сотрудников компании и ее производственные мощности.

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"В 2018 году мы наняли больше сотрудников, обучали их работать на новом оборудовании, в том числе с реакторами, в которых происходит автономное приготовление средств. Начали работать с кремовыми текстурами", - вспоминает Шевчук.

По ее словам, до сих пор многие потребители не знают, что Mr.Scrubber - это украинская компания. "Крутая дизайнерская формула и проработанность каждой линейки у людей ассоциируется с чем-то зарубежным. Почему-то мы привыкли представлять, что зарубежное - это хорошо, а украинское - это такое себе. И мы своим брендом доказали, что украинское - это на самом деле тоже очень крутое, в том числе в уходе", - добавляет она.

Первый фирменный магазин компании открыли в луцком ЦУМе в 2017 году. Впоследствии начали пункты продаж появились и в других крупных городах на западе Украины.

"Сейчас мы расширили свою географию. Последний магазин открыли в Одессе. Радуемся, что смогли поймать этот одесский вайб, и многие из покупателей, которые приходили в наш магазин, говорили: "Вот здесь прям так по-нашему, по-одесски", - рассказала Шевчук.

Магазин Mr.Scrubber в Одессе Mr.Scrubber

Сейчас в Украине есть 16 физических магазинов Mr.Scrubber, в частности, в Киеве, Ровно, Ивано-Франковске, Львове, Полтаве, Виннице, Чернигове и Черкассах.

В том же 2017 году наладили экспорт. Удалось договориться с дистрибьюторами из Молдовы, с которыми компания сотрудничает до сих пор. В общем продукцию Mr.Scrubber можно купить в пяти странах, в частности, в Молдове, Катаре и Азербайджане.

"Надеюсь, в ближайшее время потребители увидят наше присутствие на европейском рынке. Работаем в этом направлении, в частности над прохождением бюрократических процедур. Приводятся к одному знаменателю все анализы, исследования, которые должны быть проведены перед выходом продукта на рынок. Имея все эти анализы, должны просто пройти определенную процедуру нотификации в Европе", - отмечает Шевчук.

Помощь армии и тренд на украинизацию

Шевчук вспоминает, что в первые месяцы большой войны компания ненадолго приостановила работу, однако уже вскоре запустила социальную инициативу для наименее защищенных людей.

Mr.Scrubber начал выпускать наборы экстренного ухода: крем для лица, тоник, которым можно очистить лицо без доступа к воде, и антисептик. Через сайт можно было оплатить такой набор для тех, кто в этом нуждался. Кроме этого, такие наборы раздавали бесплатно.

Тогда производство было сосредоточено на средствах первой необходимости - для военных и людей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах. Продажи упали почти вдвое, рассказывает заместитель директора.

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Стабильное производство вернулось только в 2023 году. По словам Шевчук, помогла вера украинцев в лучшее будущее и желание успокаивать себя через обыденные привычки. "Когда ты делаешь какую-то ежедневную рутину, то возникает ощущение, что находишься в своем куполе нормальности и что все будет хорошо", - говорит Любовь.

Впоследствии компания начала сотрудничество с благотворительными фондами, участвовала в закрытии потребностей различных бригад, вспоминает креативный директор Лилия Падалюк. "Мы создали коллаборацию с 15-й артиллерийской бригадой "Черный лес". Это смарт средства, которые разработаны совместно с военными, но не только для военных. В линейку входят три средства: гель для душа, шампунь и крем для тела и лица", - объясняет она.

Линейка продуктов "Черный лес" Mr.Scrubber

Всю прибыль с продаж этой линейки компания передает для нужд бригады "Черный лес". С марта 2025 года, когда вышел продукт, и до середины июля удалось собрать 375 тыс. грн. Один набор из трех средств стоит 1100 грн.

На восстановление работы компании до довоенных оборотов частично повлиял тренд на украинское, который "должен был бы возникнуть уже давно".

"В одежде эта тенденция продвинулась быстрее. А что касается ухода, того, что человек наносит на свое лицо, то должно пройти больше времени. Чтобы не просто поддаться тренду, потому что тренд - это одно, а когда ты ухаживаешь и чувствуешь прямое влияние этих веществ через свою кожу - это другое. И это должно быть через положительный опыт. И мы, как один из первых ключевых производителей натуральной косметики, даем людям этот положительный опыт", - отметила заместитель директора.

Собственные технологи и огромные "миксеры"

Производственные мощности Mr.Scrubber располагаются под Луцком. Там работают 30 человек: технологи, лаборанты, люди, занятые непосредственно приготовлением продукта, комплектовщики.

Производство продукта можно разделить на два этапа: разработку и изготовление. Сначала технологи получают задание и разрабатывают рецептуру, создают первый концепт. Далее разрабатывают прототип, подбирают текстуры и, если все подходит, - переходят к тестам стабильности, рассказала главный технолог Ольга Петренко.

Лаборатория на производстве Mr.Scrubber

Далее продукцию тестируют в специальных холодильниках, затем - в термошкафу, где происходит ускоренное старение: создаются условия, имитирующие долгосрочное воздействие окружающей среды, в частности, высоких температур, повышенной влажности и т.д.

"Стоит учитывать, что при высоких температурах есть моменты, которые на самом деле могут никогда и не наступить в реальности. Если мы видим какие-то изменения - продукт начал расслаиваться, критически изменился цвет или запах или же выпал какой-то осадок, то тогда надо проводить дополнительные тестирования", - объясняет Петренко.

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Сначала продукт тестируют в стеклянной таре, чтобы проверить, стабильна ли сама рецептура, а дальше - в оригинальной упаковке, чтобы посмотреть, как она взаимодействует с продуктом.

После того как нарабатывается рецептура, происходит дополнительное тестирование на консерванты и оценка токсикологической безопасности. Все время разработки нового продукта зависит от сложности рецептуры и может составлять от 6 месяцев до года. Сами только тестирования длятся 2-3 месяца.

Второй этап - производство - начинается с первой партии, под которую адаптируют пропорции. "На производстве первая партия отваривается под наблюдением технологов. В маленьком стаканчике, например, нет принципиальной разницы, что за чем добавлять, потому что в нем легко все перемешать. На производстве так не будет: какой-то ингредиент может взяться "куском" и потом не перемешается. Поэтому надо смотреть и корректировать этот процесс при необходимости", - объясняет технолог.

Линия розлива продукции ЭП

На производстве есть два ключевых типа оборудования - гомогенизаторы и реакторы. Первые можно сравнить с домашним миксером, только значительно мощнее. Гомогенизатор разбивает частицы в смеси до однородной кремовой массы.

Реактор - это аппарат, с помощью которого нагревают, охлаждают и соединяют различные компоненты.

Сейчас продукцию частично разливают вручную. Так же вручную датируются и маркируются продукты. В ближайшее время эти процессы хотят автоматизировать.

Автоматизированная линия на производстве ЭП

"Сейчас мы находимся на этапе установки автоматизированной разливочной и датировочной линии. Это такая линия, на которой будут происходить все процессы, а координировать их будут три оператора. На входе будет тара, а на выходе - готовый продукт. Это позволит увеличить тиражность продукта и удовлетворить растущий спрос", - объясняет заместитель директора.

Мужская линейка, "зеленая маска" и неизменные скрабы

С начала деятельности компания делала акцент на уходе за телом, а в 2019-2020 годах добавилась еще и линейка ухода за лицом.

Компания постоянно работает над расширением ассортимента и ежеквартально выпускает до 10 новых средств, говорит Шевчук. Сейчас в ассортименте Mr.Scrubber около 700 единиц продукции: средства для ухода за телом, лицом, волосами, линейки для мужчин и для детей, продукты для ванной ("бомбочки", соль и т.д.).

Скрабы для тела стоят от 270 грн, гели для душа - от 120 грн, шампуни - от 180 грн, а увлажняющий крем можно купить за 470 грн.

Самый массовый продукт Mr.Scrubber - маска для лица с зеленым чаем (550 грн). "Она обладает освежающим эффектом, действует против отеков. В контексте наших прерванных ночей помогает получить свежий вид утром", - объясняет популярность этой маски Шевчук.

Мужская линейка Mr.Scrubber Mr.Scrubber

Продуктов, которые полностью вышли из ассортимента, а не были видоизменены, очень мало. На протяжении лет сохранился и самый первый кофейный скраб с видоизмененными ароматами, некоторые из которых Mr.Scrubber вывел самостоятельно.

"То есть осталась эта идея свежемолотого кофе на теле. Именно в свежемолотом кофе сохраняется наибольшее количество полезных ингредиентов, полезных активов, которые способствуют укреплению, разглаживанию и улучшению текстуры кожи", - добавляет заместитель директора компании.

Доля чисто мужской продукции составляет около 10% от ассортимента. Она появилась почти на старте развития бренда. Первыми были средства для тела и волос. Мужские средства для ухода за лицом - одни из самых новых продуктов бренда.

"Мы разграничили мужскую линейку, в которой учли особенности мужской кожи - она толще, склонна к жирности, к появлению высыпаний - для того, чтобы дать им тот уход и с теми ароматами, чтобы они также чувствовали заботу", - говорит Шевчук.

По ее словам, эра средств "10 в 1" для мужчин прошла, и они готовы использовать многокомпонентный уход. "Они теперь также хотят много баночек, разный подход. Сейчас мужчины - это одни из самых активных потребителей, они подходят, интересуются, для них это все новое. У женщин это более спокойный осознанный выбор, а для мужчин - импульсивная покупка. Это мило и забавно, что мужчины едва ли не больше всего радуются, получив в подарок маленькую резиновую уточку", - добавляет она.

Маркировка продукции на производстве ЭП

Компания постоянно работает над развитием и расширением ассортимента. Так, в конце 2024 года появилась линейка ухода для детей в возрасте от трех лет. Парфюмированный гель для душа, например, стоит 220 грн, а "бомбочка" для ванной - 170 грн.

Сколько можно заработать на натуральной украинской косметике? По данным Опендатабот, в 2024 году доход Mr.Scrubber составил 96 млн грн, а чистая прибыль - 11 млн грн.