Атакований росіянами ТРЦ у Сумах призупинив роботу

Внаслідок атаки БПЛА ТРЦ "Мануфактура" у Сумах зазнав значних ушкоджень та призупинив роботу.

Про це пресслужба ТРЦ повідомила у соцмережах.

У зв'язку з пошкодженнями роботу ТРЦ тимчасово призупинено на невизначений термін. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків та відновлення.

"Про подальші зміни та відновлення роботи повідомимо додатково. Дякуємо за розуміння. Бережіть себе та своїх близьких", – зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо:

Російська армія увечері 9 вересня завдали удару по парковці біля ТЦ "Мануфактура" в Сумах. Загинули двоє людей: 21-річні хлопець та дівчина, 20 людей поранені.