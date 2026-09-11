Під час атаки РФ на Київ пошкоджено офіс інженерної команди Київстар

Внаслідок російської атаки на Київ було пошкоджено один з офісів Київстар, співробітники не постраждали.

Про це повідомили у пресслужбі компанії Київстар.

"11 вересня, внаслідок ворожої атаки було пошкоджено офіс інженерної команди Київстар у Києві. Найголовніше, співробітники компанії не постраждали. Безпека людей залишається нашим безумовним пріоритетом", – говориться у повідомленні.

Ушкодження будівлі не вплинули на працездатність мережі, запевнили у Київстар. Команда вже працює над оцінкою наслідків пошкоджень та координацією подальших дій.

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