Падіння ціни на нафту швидко перекрила премія за ризик – ЗМІ

Після заяви Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з ОПЕК та ОПЕК+, ціни на нафту впали на 2-3%, однак це швидко компенсувала премія за ризик, пов'язана з конфліктом на Близькому Сході.

Про це пише EuroNews.

Видання зазначає, що ринки нафти стикаються з новою нестабільністю після офіційного виходу Об'єднаних Арабських Еміратів з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її ширшого альянсу (ОПЕК+), яке відбудеться в п'ятницю.

"Цей крок, який завершує десятиліття членства, відбувається на тлі того, що світова економіка продовжує страждати від війни з Іраном, а блокада Ормузької протоки залишається в силі", – говориться у публікації.

Інвестори наразі зважують потенціал для збільшення майбутнього виробництва в ОАЕ на тлі загроз глобальним постачальним маршрутам, а також підвищені шанси на те, що більше країн вийдуть з ОПЕК та ОПЕК+.

Після оголошення ринки швидко відреагували, оскільки потенціал надлишку постачання з ОАЕ був врахований. Ціни на нафту впали на 2-3%, особливо в контрактах на майбутнє на кілька місяців вперед.

"Однак цей крок був так само швидко компенсований ризиковою премією, пов'язаною з конфліктом на Близькому Сході та нинішньою зупинкою переговорів між США та Іраном", – пише EuroNews.

На момент написання статті американська нафта WTI торгується вище 105 доларів за барель, тоді як Brent – вище 112 доларів. Це приблизно на 4% вищі від мінімуму, оголошеного ОАЕ.

Рішення ОАЕ стало наслідком багаторічної напруженості між Абу-Дабі та Ер-Ріядом щодо квот на видобуток. ОАЕ інвестували понад 150 мільярдів доларів (€128 млрд) у державну компанію Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), щоб розширити її потужності до п'яти мільйонів барелів на день.

Однак, в умовах обмежувальної рамки ОПЕК, значна частина цієї потужності залишалася недовикористаною, що тепер спонукає уряд пріоритизувати свої національні інтереси.

Вихід третього за величиною виробника з групи є значним ударом по згуртованості 60-річної організації, говорться у повідомленні.

Мауріціо Каруллі, глобальний енергетичний аналітик у Quilter Cheviot, зазначив обмеження, які цей вихід впливає на решту учасників.

"Поки судноплавство через протоку Ормуз не стане знову безпечним, здатність ОПЕК стабілізувати ціни різко обмежена, тоді як вплив американських виробників значно зріс", пояснив він.

Хоча ОАЕ пообіцяли поступово і обережно вивести додаткове виробництво на ринок, раптова відсутність координації в ОПЕК внесла нову невизначеність, говориться у повідомленні

За словами Каруллі, інтегровані великі компанії, такі як BP, Shell, TotalEnergies, ENI, Chevron та ExxonMobil, отримують вигоду від підвищення цін, що може додати 5-10% до операційного грошового потоку за кожні 10 доларів зростання цін на нафту.

Тривале закриття протоки Ормуз призвело до зникнення приблизно 12% світових постачань нафти з ринку.

29 квітня, ціни на нафту знизились після кількаденного зростання, оскільки інвестори обмірковували наслідки несподіваного рішення Об'єднаних Арабських Еміратів вийти з ОПЕК, хоча перебої з постачанням через затяжну війну з Іраном зберігаються. Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в червні подешевшали на 1 цент до 111,25 долара за барель.

Об'єднані Арабські Емірати вийдуть з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та ОПЕК+.