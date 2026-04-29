Пентагон уперше назвав ціну війни з Іраном – уже $25 мільярдів

Війна Сполучених Штатів проти Ірану вже коштувала 25 мільярдів доларів, що стало першою офіційною оцінкою військової вартості цього конфлікту.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопосадовці Пентагону.

За шість місяців до проміжних виборів, на яких республіканцям Трампа, ймовірно, буде непросто зберегти більшість у Палаті представників, демократи зміцнюють позиції в опитуваннях громадської думки, намагаючись пов'язати непопулярну війну з Іраном із темою вартості життя.

Виконувач обов'язків фінансового контролера Джулс Герст сказав законодавцям у комітеті Палати представників з питань збройних сил, що більша частина цих коштів пішла на боєприпаси.

Герст не уточнив, що саме включає ця оцінка витрат, і чи враховує вона прогнозовані витрати на відновлення та ремонт базової інфраструктури на Близькому Сході, пошкодженої під час конфлікту.

Конгресмен Адам Сміт, провідний демократ у комітеті Палати представників з питань збройних сил, відповів Герсту: "Я радий, що ви відповіли на це запитання. Бо ми дуже давно про це питаємо, а нам ніхто не називав цифру".

Сполучені Штати почали завдавати ударів по Ірану 28 лютого, і зараз обидві сторони дотримуються крихкого перемир'я.

Пентагон перекинув на Близький Схід десятки тисяч додаткових військових, зокрема залишив у регіоні три авіаносці.