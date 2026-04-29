Трамп доручив своїй команді готуватися до тривалої блокади Ірану – ЗМІ

Українська правда

За даними Wall Street Journal, американський президент Дональд Трамп доручив своїм помічникам підготуватися до тривалої блокади Ірану на тлі вимог до Тегерану піти на поступки в ядерному питанні.

Джерело: Wall Street Journal із посиланням на джерела, Times of Israel

Деталі: Як зазначає видання, під час останніх зустрічей Трамп вирішив і надалі тиснути на економіку Ірану та його експорт нафти, перешкоджаючи судноплавству до та з іранських портів.

Також у публікації йдеться, що американський лідер вважає, що інші варіанти, зокрема відновлення бомбардувань або вихід із конфлікту, пов'язані з більшим ризиком, ніж продовження блокади.

Що передувало: Раніше Трамп заявив, що Іран хоче, аби США "якнайшвидше" відкрили Ормузьку протоку.

Також повідомлялося, що Іран дав зрозуміти, що, можливо, готовий погодитися на проміжну угоду щодо відкриття Ормузької протоки в обмін на припинення Вашингтоном блокади іранських портів, відклавши при цьому складніші переговори щодо ядерної програми.

ЗМІ повідомили, що Трамп дав зрозуміти, що навряд чи прийме останню пропозицію Ірану щодо припинення війни.

Як повідомило агентство Reuters, американські спецслужби вивчають, як відреагує Іран у разі проголошення президентом США Дональдом Трампом перемоги у війні з Іраном, яка триває вже два місяці.