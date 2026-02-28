Через війну у Ірані нафта може подорожчати до 80 доларів за барель – Reuters

Декілька великих нафтових компанії вже призупинили поставки сирої нафти та палива через Ормузьку протоку, у подальшому ціна нафти Brent може піднятися з 73 доларів до близько 80 доларів за барель.

Про це пише Reuters.

"Чотири джерела повідомили в суботу, що деякі великі нафтові компанії та провідні торговельні доми призупинили поставки сирої нафти та палива через Ормузьку протоку", – говориться у повідомленні.

У п'ятницю нафта марки Brent торгувалася по ціні близько 73 доларів за барель, що вже на 20% вище, ніж на початку року.

Вільям Джексон, головний економіст Capital Economics з питань ринків, що розвиваються, заявив, що навіть якщо конфлікт буде локалізовано, ціна нафти Brent може піднятися до близько 80 доларів, що було піковим значенням під час 12-денної війни в Ірані в червні минулого року

У суботу США та Ізраїль завдали ударів по Ірану, націлених на його керівництво, що занурило Близький Схід у новий конфлікт, який, за словами президента Дональда Трампа, покладе край загрозі безпеці та дасть іранцям шанс повалити своїх правителів.

"Ці удари викликали занепокоєння у сусідніх арабських країнах Перської затоки, що виробляють нафту, оскільки посилилися побоювання ескалації конфлікту, а Тегеран відповів запуском ракет у бік Ізраїлю", – зазначає агентство.

Іран є великим виробником нафти і розташований навпроти багатого на нафту Аравійського півострова через протоку Ормуз, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти. Конфлікт може обмежити надходження нафти на світовий ринок і спричинити зростання цін, пише Reuters.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали військову кампанію в Ірані. Трамп зазначив, що Іран працював над відновленням своєї ядерної програми після червневих бомбардувань США його ядерних об'єктів.

27 лютого ціни на нафту зросли, але залишалися на шляху до тижневого зниження після того, як США та Іран продовжили ядерні переговори, що послабило побоювання можливих бойових дій, які могли б зірвати постачання.

У неділю ОПЕК+ може розглянути можливість збільшення видобутку нафти – більше, ніж вже планувалося.