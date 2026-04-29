Дрони не зламали експорт нафти РФ: у травні відвантаження можуть зрости

Росії вдалося втримати завантаження сирої нафти в квітні у своїх ключових західних портах на рівні березня, попри триваючі атаки безпілотників, а в травні можливе навіть зростання.

Про це свідчать дані торговельних і галузевих джерел, а також оцінки Reuters.

Наприкінці березня та на початку квітня удари дронів по портах і трубопровідній інфраструктурі обмежили завантаження нафти в портах Балтійського і Чорного морів, але не призвели до загального скорочення відвантажень.

Експорт і транзитні постачання нафти Urals, Siberian Light і KEBCO з портів Приморськ, Усть-Луга та Новоросійськ у квітні, включно з перенесеними обсягами з початкового березневого графіка та додатковими партіями, оцінюються приблизно у 2,2 мільйона барелів на добу.

Це загалом відповідає переглянутому показнику за березень, свідчать дані ринкових джерел.

Експорт нафти з Усть-Луги було зупинено 25 березня після серії атак і відновлено лише 7 квітня. На початку місяця завантаження з цього порту були найнижчими, кажуть трейдери.

Новоросійськ частково відновив перевалку сирої нафти та нафтопродуктів 9 квітня після чотириденної паузи, спричиненої атакою безпілотника.

Нагадаємо:

16 квітня підрозділи Deep-strike Сил спеціальних операцій уразили кілька обʼєктів на нафтовому терміналі в чорноморського порту Туапсе Краснодарського краю РФ.

У ніч на 28 квітня дрони атакували морський термінал і нафтопереробний завод у російському Туапсе Краснодарського краю; російська влада повідомила, що масштабну пожежу гасять понад 160 рятувальників, було оголошено евакуацію мешканців.

Генеральний штаб ЗСУ уточнив результати уражень нафтопереробних заводів у російських містах Туапсе та Ярославлі. Зокрема підтверджено знищення 24 та пошкодження чотирьох резервуарів в результаті ураження 20 квітня в районі нафтопереробного заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ.