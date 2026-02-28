ОПЕК розгляне можливість збільшення видобутку нафти - ЗМІ

У неділю ОПЕК+ може розглянути можливість збільшення видобутку нафти – більше, ніж вже планувалося.

Про це пише Reuters.

Як повідомили два джерела, близькі до переговорів, а Саудівська Аравія та ОАЕ вже збільшили експорт, передбачаючи можливі перебої з постачанням нафти через американо-ізраїльські удари по Ірану, здійснені в суботу.

"Вісім членів групи Організації країн-експортерів нафти та їх союзників – Саудівська Аравія, Росія, ОАЕ, Казахстан, Кувейт, Ірак, Алжир та Оман – вже запланували зустріч на неділю", – говориться у повідомленні.

Незважаючи на очікування, що надлишок пропозиції негативно вплине на ринок, ціни на нафту в цьому році зросли через побоювання, що конфлікт між Іраном і США може порушити постачання з Близького Сходу через Ормузьку протоку. Вчора Нафта досягла 73 доларів за барель, що є найвищим рівнем з липня, зазначає агентство.

Раніше делегати заявили, що вісім країн, ймовірно, погодяться на помірне збільшення видобутку нафти на 137 000 барелів на день у квітні, оскільки група готується до літнього попиту, очолюваного сезоном поїздок на автомобілях у США, а також через зростання цін на нафту на тлі очікувань нападу США на Іран в суботу.

"Збільшення видобутку у квітні покладе край тримісячній паузі у збільшенні видобутку.

Розмір будь-якого більшого підвищення ще не обговорювався, повідомило одне із джерел.

Раніше Bloomberg News повідомляв, що ОПЕК+ розгляне можливість більшого підвищення, посилаючись на слова одного з делегатів.

З'явилися докази того, що найбільші виробники Близького Сходу вже збільшили експорт через побоювання, що США завдадуть удару по Ірану, що підвищить ризик перебоїв з експортом нафти.

Нафтовиробник ОАЕ Абу-Дабі має намір збільшити експорт своєї флагманської нафти Murban у квітні, повідомили в п'ятницю два джерела.

Збільшила видобуток і експорт нафти в рамках плану дій на випадок надзвичайних ситуацій провідного виробника ОПЕК, повідомили Reuters джерела.

Вісім членів ОПЕК+ підвищили квоти на видобуток приблизно на 2,9 млн барелів на добу з квітня по грудень 2025 року, що становить приблизно 3% світового попиту, після чого призупинили подальше підвищення на січень-березень 2026 року через сезонне зниження попиту.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали військову кампанію в Ірані. Трамп зазначив, що Іран працював над відновленням своєї ядерної програми після червневих бомбардувань США його ядерних об'єктів.

27 лютого ціни на нафту зросли, але залишалися на шляху до тижневого зниження після того, як США та Іран продовжили ядерні переговори, що послабило побоювання можливих бойових дій, які могли б зірвати постачання.

