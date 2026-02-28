США оголосили "морську зону попередження" у Перській затоці

Військово-морські сили США оголосили про "морську зону попередження" у районі Перської затоки, попередивши, що не можуть гарантувати безпеку торгових суден.

Про це пише видання Lloyd`s List.

"Військово-морські сили США оголосили про створення широкої "морської зони попередження" в регіоні Перської затоки після масштабних ударів США та Ізраїлю по Ірану, попередивши, що не можуть гарантувати безпеку торгових суден, та закликавши кораблі та літаки триматися подалі через очікуване глушіння та спотворення сигналів GPS", – говориться у повідомленні.

Судноплавній галузі було рекомендовано уникати плавання в "морській зоні попередження", встановленій США, яка охоплює Перську затоку, Оманську затоку, північну частину Аравійського моря та Ормузьку протоку.

У повідомленні, опублікованому Центральним командуванням ВМС США в суботу рано вранці, суднам було рекомендовано, по можливості, не знаходитися в цій зоні.

У заяві пояснювалося, що ВМС США не можуть гарантувати безпеку нейтральних або торгових суден. Торгові судна повинні плавати на відстані не менше 30 морських миль від військових кораблів, пояснювалося в заяві.

У морському повідомленні, яке згодом було поширене державами прапора та охоронними компаніями по всьому світу, рекомендується, щоб "літаки та судна трималися подалі від зазначеної зони".

Згідно з численними повідомленнями, опублікованими регіональними військово-морськими оперативними штабами та джерелами з галузі безпеки, існує ймовірність створення перешкод та підробки даних супутникових навігаційних систем.

Неосновний персонал ЄС виводиться з регіону, а військово-морська місія ЄС перебуває в стані підвищеної готовності в Червоному морі.

Представники служби безпеки судноплавної галузі попередили, що пряма загроза судноплавству в регіоні залишається високою.

У терміновому повідомленні, опублікованому асоціацією власників танкерів Intertanko, організація попередила своїх членів, що "очікується, що хусити можуть відповісти і відновити атаки на судна", але підкреслила, що оперативна інформація є "нечіткою".

"Так само, існує поширена думка, що іранці не закриватимуть Ормузьку протоку, але намагатимуться захоплювати судна, пов'язані з воюючими сторонами", – попередила асоціація.

"Атака США та Ізраїлю на Іран різко підвищує ризик для безпеки суден, що курсують у Перській затоці та прилеглих водах", – попередив головний спеціаліст з безпеки та охорони компанії BIMCO Якоб Ларсен.

Судна, що мають ділові зв'язки з США або Ізраїлем, мають більшу ймовірність стати мішенню, але й інші судна також можуть бути ціллю навмисно або помилково, зазначив Ларсен.

Очікується, що судна, які вже знаходяться в цьому районі, будуть шукати притулку в територіальних водах нейтральних держав, таких як Об'єднані Арабські Емірати або Катар, а деякі судна можуть також спробувати повністю залишити цей район.

Судна, що прямують до безпосередньої зони конфлікту, ймовірно, залишатимуться осторонь, доки ситуація знову не стабілізується.

Поблизу іранського острова Харг пролунали вибухи. Іран експортує 90% своєї сирої нафти через Харг, транспортуючи її через вузьку протоку Ормуз, говориться у повідомленні.

Хоча найближчим пріоритетом для судноплавних компаній буде обхід небезпечних зон, Bimco вже попередила, що страхові тарифи на судноплавство зростуть у багато разів, і судна, що мають ділові зв'язки з США або Ізраїлем і наближаються до цієї зони, ймовірно, не зможуть отримати страховку.

Іранські військово-морські сили мають можливості, призначені для перешкоджання судноплавству в Перській затоці та з неї. В короткостроковій перспективі вважається, що Іран зможе змусити комерційне судноплавство відмовитися від входу в зону конфлікту.

За оцінками, протягом декількох днів перевага США в повітрі та на морі врешті-решт забезпечить рівень безпеки, який дозволить комерційному судноплавству відновити перевезення в і з Перської затоки та прилеглих вод, вважає BIMCO.

Нагадаємо:

Декілька великих нафтових компанії вже призупинили поставки сирої нафти та палива через Ормузьку протоку, у подальшому ціна нафти Brent може піднятися з 73 доларів до близько 80 доларів за барель.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали військову кампанію в Ірані. Трамп зазначив, що Іран працював над відновленням своєї ядерної програми після червневих бомбардувань США його ядерних об'єктів.

27 лютого ціни на нафту зросли, але залишалися на шляху до тижневого зниження після того, як США та Іран продовжили ядерні переговори, що послабило побоювання можливих бойових дій, які могли б зірвати постачання.

У неділю ОПЕК+ може розглянути можливість збільшення видобутку нафти – більше, ніж вже планувалося.