Нафта на шляху зниження за тиждень на тлі перемовин Ірану та США

Ціни на нафту зросли, але залишалися на шляху до тижневого зниження після того, як США та Іран продовжили ядерні переговори, що послабило побоювання можливих бойових дій, які могли б зірвати постачання.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на 36 центів, або на 0,51%, до 71,11 долара за барель. Американська West Texas Intermediate зросла на 38 центів, або на 0,58%, до 65,59 долара.

За підсумками тижня Brent прямує до падіння приблизно на 1%, а WTI — до зниження близько на 1,3%, відкатуючи частину приросту попереднього тижня.

"Трейдери переходять у режим очікування напередодні вихідних: з одного боку зростає напруга навколо Ірану, а з іншого — засідання ОПЕК+ у неділю з імовірним підвищенням видобутку", — сказала Джун Го, старша аналітикиня Sparta Commodities.

У четвер США та Іран провели в Женеві непрямі переговори щодо давньої ядерної суперечки, намагаючись відвернути конфлікт після того, як президент США Дональд Трамп наказав наростити військову присутність у регіоні.

Під час переговорів ціни на нафту підскочили більш ніж на долар за барель після повідомлень ЗМІ про те, що обговорення зайшло в глухий кут через наполягання США на "нульовому збагаченні" урану Іраном, а також вимогу передати Сполученим Штатам увесь уран, збагачений до 60%.

Однак згодом котирування послабилися після того, як посередник з Оману заявив про прогрес у перемовинах.

Сторони планують відновити переговори: технічні консультації заплановані на наступний тиждень у Відні, повідомив у дописі в X міністр закордонних справ Оману Саїд Бадр аль-Бусаїді після зустрічей у Женеві.

"Ми вважаємо, що останній раунд переговорів дає певну надію на мирне врегулювання, але військові удари аж ніяк не виключені з огляду на попередній досвід", — сказав аналітик DBS Сувро Саркар.

Джун Го зі Sparta зазначила, що тон переговорів вказує на небажання обох сторін поступатися. Вона додала, що ймовірність удару США по Ірану зростає, хоча будь-які військові дії, ймовірно, були б обмеженими.

Обидва аналітики зазначили, що в ціни на нафту закладено геополітичну премію за ризик у 8–10 доларів за барель через побоювання, що конфлікт може порушити постачання з Близького Сходу через Ормузьку протоку, якою проходить близько 20% світових постачань нафти.