Нафта підскочила до максимуму за місяць на тлі затяжного протистояння США та Ірану

Нафта Brent у середу вперше цього місяця піднялася вище 117 доларів за барель, оскільки протистояння між США та Іраном навколо Ормузької протоки затягується.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Європейський еталон сирої нафти зростав максимально на 5,4% — до 117,36 долара за барель. Це стало восьмим поспіль днем підйому цін — найдовшою серією зростання майже за чотири роки.

Ознак швидкого завершення війни з Іраном, яка триває вже третій місяць, майже немає, попри невелику кількість прямих атак з обох боків.

Іран і далі демонструє контроль над Ормузькою протокою, пропускаючи лише небагато нафтових танкерів.

Як повідомила The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп доручив помічникам готуватися до тривалої блокади цього водного шляху.

"Те, що починалося як геополітичний збій, тепер переходить у більш стійку фазу", — сказала глобальна керівниця напряму мультиактивів у Candriam Надеж Дюфоссе, додавши, що вищі ціни на нафту "залишають центральним банкам менше простору для пом'якшення удару".

За словами Дюфоссе, Європа "залишається найбільш вразливою серед розвинених ринків через залежність від близькосхідної енергії".

Зростання нафтових цін також посилило розпродаж на ринку європейських державних облігацій. Дохідність дворічних британських держоблігацій зросла на 0,08 відсоткового пункта і вперше з кінця березня перевищила 4,5%. Італійська дохідність піднялася на 0,06 відсоткового пункта.

Війна США з Іраном почалася 28 лютого 2026 року. Цей конфлікт спровокував серйозний енергетичний шок по всьому світу. Крім того обидві сторони перекривали головну нафтову артерію - Ормузьку протоку.

На тлі цього, в березні нафта Brent cягала рекордник цін - її місячний пік становив 118 доларів за барель. Для порівняння - в середині лютого 2026 ця марка торгувалася на рівні 65-70 доларів.

Зранку 29 квітня, ціни на нафту знизилися після кількаденного зростання, оскільки інвестори обмірковували наслідки несподіваного рішення Об'єднаних Арабських Еміратів вийти з ОПЕК. Ціна Brent становила 111 доларів за барель