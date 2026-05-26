Регулятор підвищить тарифи "Укренерго": які причини та чи зростуть ціни

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), пропонує підвищити з 1 липня 2026 року тарифи НЕК "Укренерго".

Про це стало відомо із засідання НКРЕКП.

Зокрема йдеться про підвищення тарифу на передачу електроенергії в розмірі 903,53 грн/МВт*год (тут і далі без ПДВ), що на 21,62% вище чинного.

Для підприємств "зеленої" електрометалургії тариф на передачу електроенергії пропонується на рівні 535,97 грн/МВт*год – зростання на 42%.

Тариф на диспетчеризацію пропонується збільшити на 7,83% – 118,64 грн/МВт*год.

Тарифи "Укренерго" не стосуються побутових споживачів і їхній перегляд не змінить вартості електроенергії для населення.

Сама компанія пропонувала збільшити тариф на передачу на 29%, а для "зеленої" металургії – на 53%. Тариф на диспетчеризацію в "Укренерго" пропонували збільшити на 55,5%.

Проєкт НКРЕКП є попереднім та ще підлягає остаточному прийняттю після обговорень.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", підставами для перегляду тарифів "Укренерго" бачить кілька чинників.

Зокрема, зростання курсів валют створює додаткове фінансове навантаження на компанію, в тому числі в контексті виконання передбачених чинним законодавством спеціальних обов'язків перед "зеленою" генерацією, ціна якої фіксується в євро.

Також важливим чинником у компанії називають перегляд Прогнозного балансу ОЕС України до кінця поточного року, де прогнозний обсяг відпуску електроенергії зменшується на 9,5%, а прогнозний обсяг її передачі – на 5,5%

Крім того, на думку "Укренерго", лібералізація регулятором прайс-кепів з 1 травня 2026 року збільшує середньозважену ціну електроенергії як базу для розрахунків НЕК з іншими учасниками ринку.

Нагадаємо:

НКРЕКП підвищила прайс-кепи (цінові обмеження) на короткострокових сегментах ринку електроенергії з 1 травня 2026 року.