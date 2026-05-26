"Акумен" судиться з "Укренерго": вимагає 67 млн

Господарський суд Києва відкрив провадження у справі за позовом ТОВ "Акумен" до НЕК "Укренерго" про стягнення 67,18 млн грн.

Про це повідомляє ExPro із посиланням на відповідну ухвалу суду.

Згідно з матеріалами справи, позов подано через неналежне виконання "Укренерго" зобов'язань за договором №2740-04109 від 12 грудня 2025 року.

Суд зазначає, що спочатку позовну заяву було залишено без руху, однак після усунення недоліків провадження у справі таки відкрили.

ТОВ "Акумен" зареєстроване в листопаді 2022 року в Києві. Основний вид діяльності компанії – торгівля електроенергією. Її статутний капітал становить 15,05 млн грн, а керівником є Лоік Лерміньо.

Офіційно в компанії працюють 4 людини.

Засновниками ТОВ "Акумен" виступають ТОВ "Сільгоспремтехніка" та ТОВ "Резон Трейд", які володіють по 50% компанії.

Серед кінцевих бенефіціарів компанії вказані громадяни Туреччини Тевфік Ямантурк та Мушфік Хамді Ямантурк, а також громадянка України Наталія Хоруженко.

У 2025 році компанія понесла збитків на 45 млн грн. Це сталося якраз після того, як наприкінці 2024 року частку в ній викупила "Сільгоспремтехніка" з турецькими бенефіціарами, а директором призначили Лоіка Лерміньо.

Також ТОВ "Акумен" у 2024 році стало переможцем спецаукціону "Укренерго" на закупівлю допоміжних послуг.

