Правоохоронці викрили підприємців, які постачали будматеріали армії РФ

Правоохоронці викрили групу комерційних підприємств, які постачали будівельні матеріали для потреб Міноборони РФ: директору групи повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору групи комерційних підприємств, який організував постачання будівельних матеріалів для потреб Міноборони Російської Федерації.

"За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення він налагодив співпрацю з підприємствами держави-агресора та тимчасово окупованого Криму", – говориться у повідомленні.

Через підконтрольні структури забезпечував оптові поставки будматеріалів для зведення військових об'єктів – укріплень, оборонних підприємств і ремонтних баз окупаційних військ.

Щоб приховати діяльність, бізнес було перереєстровано на довірених осіб на ТОТ АР Крим та в рф, однак фактичне управління здійснювалося з України. Підозрюваний координував роботу підприємств, визначав ролі учасників і контролював фінансові потоки.

"Попри санкції, компанії брали участь у тендерах міноборони РФ та виконували контракти на постачання товарів. За час повномасштабної агресії вони сплатили до бюджету рф понад 100 млн рублів податків", – повідомляє прокуратура.

За даними слідства, фінансовий супровід забезпечувала бухгалтерка з Києва, яка дистанційно вела розрахунки та звітність.

Прокуратура повідомляє, зл її раніше затримали під час спроби виїзду за кордон, а у листопаді суд призначив їй 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі про підозру повідомлено директору та ще трьом особам, які переховуються на тимчасово окупованій території Криму. Під час обшуків вилучено документи, електронні носії та інші докази.

